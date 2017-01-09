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YEREL HABERLER  / RİZE HABERLERİ
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Çayeli'de trafik kazası: 1 ölü

09 Ocak 2017 Pazartesi, 20:54
Çayeli'de trafik kazası: 1 ölü
Çayeli'de trafik kazası: 1 ölü

(Fotoğraflı)

Hızır Tonyalı - Kubilay Ateş
RİZE (İHA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Çayeli ilçesi Limanköy mevkiinde meydana geldi. Artvin istikametinden Rize istikametine gitmekte olan İhsan A. (56) idaresindeki 08 AV 801 plakalı otomobil, orta refüje çıkarak elektrik direğine çarptı. Çevredeki vatandaşlar polise ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kazada ağır yaralanan sürücü İhsan A., sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
(KA-Y)

09.01.2017 20:59:04 TSI
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