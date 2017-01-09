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Şahin, Gazeteciler Günü'nü kutladı



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Kozlu Belediye Başkanı Ertan Şahin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Kozlu Belediye Başkanı Ertan Şahin, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin mesajında şunları kaydetti;

"10 Ocak, basın çalışanlarının verdiği hak mücadelesinin başarıya ulaştığı gündür. Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Kamu yararına hizmet yapmakta olan gazeteci arkadaşlarımız, ülkemizin olduğu gibi ilimizin, ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Gazetecilerin, halkımızı gelişen olaylar hakkında bilgilendirmek için ortaya koydukları emek kutsaldır. Bölgemizde yapılan her türlü çalışmanın kamuoyuna aktarılmasında yerel basının katkısı büyük önem taşımaktadır. Kozlu Belediyesi olarak; şehrimizde zor koşullarda, hassasiyetle görevlerini yerine getiren, doğru, ilkeli ve tarafsız habercilik yapan medyamızın her türlü kolunda çalışan değerli gazetecilerimiz başta olmak üzere tüm basın mensuplarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim" dedi.

(SÖ-SÖ-Y)



09.01.2017 22:27:33 TSI

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