Muğla'nın 5 ilçesinde okullara kar tatili
Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla Valiliği, gece saatlerinden itibaren etkili olmaya devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 5 ilçede okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.
Muğla'da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Muğla Valiliği, şiddetli kar yağışının hakim olduğu Seydikemer, Yatağan, Ula, Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.
(MB-Y)
10.01.2017 08:11:52 TSI
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