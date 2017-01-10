10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KGC Başkanı Kösedağ: "10 Ocak dayanışma ve güçlerimizi birleştirme günü olsun"

10 Ocak 2017 Salı, 08:53
KGC Başkanı Kösedağ: "10 Ocak dayanışma ve güçlerimizi birleştirme günü olsun"

KAYSERİ (İHA) - 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yapan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, basın mensuplarının kamuoyunun bilgilendirilmesindeki en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi.
Başkan Metin Kösedağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
" Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli yeri vardır. İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bu önemli misyonu yerine getirmek için her şartta görevleri peşinde koşan gazetecilerimiz düzenli bir mesaisi olmadan, halkı bilinçlendirmek için verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir. İşletmelerin en büyük sermayesi ve en büyük varlığı kuşkusuz çalışan insan kaynağıdır.
Ancak; 10 Ocak'lar meslektaşlarımız için ne yazık ki bir kutlama vesilesi olamamaktadır. Dileğimiz içinde bulunduğumuz olağanüstü dönemin bir an önce sona ermesi, gazetecilerin hak ettikleri güvencelere kavuşturulması, haklarının/hukuklarının yeniden elde edilmesi ve mesleğin iade-i itibarının sağlanmasıdır. Dayanışma ve güçlerimizi birleştirme günü olarak değerlendirdiğimiz bu 10 Ocak Gazeteciler Günü'nün de, mesleki mücadele gücümüzü ve azmimizi arttıran anlamlı bir gün olmasını yürekten diliyorum.
Bu nedenle, güçlü gazeteci, güçlü basın kuruluşunun; güçlü basın kuruluşları da güçlü demokrasinin tesisini sağlayacaktır. Toplumun gelişimi ve kalkınma süreci de, basın çalışanlarının desteği ile daha hızlı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Ülkemizin ve kentimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan basınımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen değerli basın mensuplarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ederim."
(SK)

10.01.2017 08:58:24 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Suç üstü yakalanan uyuşturucu tacirine 8 yıl hapis
YEREL

SUÇ ÜSTÜ YAKALANAN UYUŞTURUCU TACİRİNE 8 YIL HAPİS
Kaçak avcılar suçüstü yakalandı
YEREL

KAÇAK AVCILAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI
ERÜ'de emeklilik töreni
YEREL

ERÜ'DE EMEKLİLİK TÖRENİ
Büyükşehir Belediyesi 2017 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILININ İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Kırsal mahallelerde karla mücadele ekiplerinden yoğun mesai
YEREL

KIRSAL MAHALLELERDE KARLA MÜCADELE EKİPLERİNDEN YOĞUN MESAİ
Kayseri'deki FETÖ/PDY davası
YEREL

KAYSERİ'DEKİ FETÖ/PDY DAVASI
Galerici Yetki Belgesi olmadan noterde araç devri yapılamayacak
YEREL

GALERİCİ YETKİ BELGESİ OLMADAN NOTERDE ARAÇ DEVRİ YAPILAMAYACAK
Kar Tatilini Erciyes'in Eteklerinde At Sürerek Değerlendirdi
YEREL

KAR TATİLİNİ ERCİYES'İN ETEKLERİNDE AT SÜREREK DEĞERLENDİRDİ
Develi'de 2017 yatırım ve hizmet yılı olacak
YEREL

DEVELİ'DE 2017 YATIRIM VE HİZMET YILI OLACAK
ERÜ Rektörü Güven'den &quot;10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü&quot; Mesajı
YEREL

ERÜ REKTÖRÜ GÜVEN'DEN "10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ" MESAJI
Başkan Palancıoğlu'ndan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN PALANCIOĞLU'NDAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Çocukların Tiyatrosu Büyükşehir'den
YEREL

ÇOCUKLARIN TİYATROSU BÜYÜKŞEHİR'DEN
Başkan Hiçyılmaz'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
YEREL

BAŞKAN HİÇYILMAZ'DAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
KESOB Başkanı Ahmet Övüç'ten 10 Ocak Mesajı
YEREL

KESOB BAŞKANI AHMET ÖVÜÇ'TEN 10 OCAK MESAJI
ESDER Şube Başkanı Kemal Erçalık, &quot;Yüzümüzü Güldüren Hükümetimize Teşekkür Ederiz&quot;
YEREL

ESDER ŞUBE BAŞKANI KEMAL ERÇALIK, "YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜREN HÜKÜMETİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ"
Kayseri'deki FETÖ/PDY davası
YEREL

KAYSERİ'DEKİ FETÖ/PDY DAVASI

&quot;Darbe üstüne darbe&quot;
YEREL

"DARBE ÜSTÜNE DARBE"
Başkan Büyükkılıç, &quot;Haber alma özgürlüğü ile kıtalar arası mesafeler saniyelere dönüşmüştür&quot;
YEREL

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, "HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ İLE KITALAR ARASI MESAFELER SANİYELERE DÖNÜŞMÜŞTÜR"
Aşılama Her Yıl 2 Milyon Çocuğun Ölümünü Engelliyor
YEREL

AŞILAMA HER YIL 2 MİLYON ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNÜ ENGELLİYOR
Gönüllü Kültür Kuruluşları'ndan Vali Kamçı'ya Ziyaret
YEREL

GÖNÜLLÜ KÜLTÜR KURULUŞLARI'NDAN VALİ KAMÇI'YA ZİYARET
&quot;Gazeteci, Vatan ve Milletten Yana Taraftır&quot;
YEREL

"GAZETECİ, VATAN VE MİLLETTEN YANA TARAFTIR"
Kocasinan Belediyesi, Öğrencilerde Vatan Sevgisi Pekiştiriyor
YEREL

KOCASİNAN BELEDİYESİ, ÖĞRENCİLERDE VATAN SEVGİSİ PEKİŞTİRİYOR
Mondi, Bellona ve İstikbal İSMOB Fuarı'na Yeni Ürünleriyle Katılacak
YEREL

MONDİ, BELLONA VE İSTİKBAL İSMOB FUARI'NA YENİ ÜRÜNLERİYLE KATILACAK
Başkan Çolakbayrakdar, &quot;Basın Çalışanları Halkın Sesidir&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, "BASIN ÇALIŞANLARI HALKIN SESİDİR"