10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Eksi 15 derecede kanalizasyon çalışması

10 Ocak 2017 Salı, 09:03
Eksi 15 derecede kanalizasyon çalışması
Eksi 15 derecede kanalizasyon çalışması

(Fotoğraflı)

Veysel Eşin
MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt Belediye Başkanlığı ekipleri, kanalizasyon borularında meydana gelen tıkanma ve patlak sorununu eksi 15 derecede onardı.
Malazgirt Belediyesi Fen ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede patlayan kanalizasyon hattını onarmak için eksi 15 derecede çalıştı. Araç lastiği yakarak kendilerini ısıtan belediye ekipleri, soğuk havadan dolayı kazı işlerinin zor olduğunu ve çalışmaları yavaşlattığını dile getirdiler.
Eksi 15 derecede yapılan çalışmaları yerinde denetleyen Malazgirt Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, ilçede yaşayan vatandaşların mağdur olmamaları için soğuk havaya rağmen çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. Başkan Vekili Kırlı, "İlçede vatandaşların mağdur olmaması için gerekli olan her noktada çalışmalar var. Soğuk havaya rağmen vatandaşlarımızı mağdur etmek istemiyoruz. Belediyemiz su ve kanalizasyon ekipleri, patlayan boruların tamiri ve tıkanıklıkların giderilmesi için eksi 15 derecede bile onarmaya çalışıyor. İlçede patlayan kanalizasyon şebekemizde oluşan tıkanıklıkları ortadan kaldırırken, bu soğuk havalarda fedakârca çalışan belediye personelimize çok teşekkür ediyorum" dedi.
(VE-MSA-Y)

10.01.2017 09:08:06 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Malazgirt'te el sanatları kursu
YEREL

MALAZGİRT'TE EL SANATLARI KURSU
Malazgirt'te doğaya yem bırakıldı
YEREL

MALAZGİRT'TE DOĞAYA YEM BIRAKILDI
Muş'ta terör operasyonu
YEREL

MUŞ'TA TERÖR OPERASYONU
Muş'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MUŞ'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Kimlik Bildirme Sistemine dahil olmayanlara para cezası
YEREL

KİMLİK BİLDİRME SİSTEMİNE DAHİL OLMAYANLARA PARA CEZASI
Kaymakam Kırlı'dan teşekkür mesajı
YEREL

KAYMAKAM KIRLI'DAN TEŞEKKÜR MESAJI
Eksi 15 derecede çöplerden yanmamış kömürleri topluyorlar
YEREL

EKSİ 15 DERECEDE ÇÖPLERDEN YANMAMIŞ KÖMÜRLERİ TOPLUYORLAR
Çatıdan düşen kar, otomobili kullanılamaz hale getirdi
YEREL

ÇATIDAN DÜŞEN KAR, OTOMOBİLİ KULLANILAMAZ HALE GETİRDİ
İstanbul'dan Hasköy'e giyim yardımı
YEREL

İSTANBUL'DAN HASKÖY'E GİYİM YARDIMI
Muş'ta &quot;Teröre lanet&quot; yürüyüşü
YEREL

MUŞ'TA "TERÖRE LANET" YÜRÜYÜŞÜ
Vali Yavuz'dan çifte mesaj
YEREL

VALİ YAVUZ'DAN ÇİFTE MESAJ
Buz sarkıtları tehlike oluşturuyor
YEREL

BUZ SARKITLARI TEHLİKE OLUŞTURUYOR
Çatıda biriken kar kütlesi aracın üzerine düştü
YEREL

ÇATIDA BİRİKEN KAR KÜTLESİ ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Telefonla konuşmak için soğukta tepeye çıkıyorlar
YEREL

TELEFONLA KONUŞMAK İÇİN SOĞUKTA TEPEYE ÇIKIYORLAR