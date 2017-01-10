YEREL HABERLER / KIRKLARELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası

İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından, İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Pehlivanköy Kaymakamlığı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, TARSİM Tekirdağ Bölge Müdürü Cemal Tozkoparan ve ekibi, Pehlivanköy Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi temsilcileri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 2017 yılında tüm Türkiye'de, buğday ürünü için İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası uygulamaya alınması sebebiyle toplantılar düzenlenerek, bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

(KA-MEF-Y)



10.01.2017 09:09:49 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER