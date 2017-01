YEREL HABERLER / NEVŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Aktaş Gazeteciler Günü'nü kutladı

Vali Aktaş Gazeteciler Günü'nü kutladı



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Valisi İlhami Aktaş 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Vali İlhami Aktaş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bu önemli misyonu yerine getirmek için her şartta görevleri peşinde koşan gazetecilerimizin düzenli bir mesaisi olmadan, halkı bilgilendirmek için verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir.

Her şartta haber sağlamanın peşinde koşan gazetecilerimiz, muhabir ve foto muhabirlerimiz sayesinde bizler habere kolayca ulaşıyoruz.

Yerel basınımız ilimizde olan gelişmeler konusunda halkımızı bilgilendirmekte, vatandaşlarımızla devlet arasında köprü görevi yaparak, ilimizin kalkınma ve gelişmesinde etkin bir rol üstlenmektedir. Basın meslek ilkeleri doğrultusunda ve çeşitli zorluklar içinde, toplumun bilgilendirilmesi, ışık tutulması, İlimiz ve ülke yararına yönlendirilmesi ve aydınlatılması, sorumlu ve bilinçli gazetecilik anlayışı gibi kutsal bir görevi yerine getirmektedir.

Fedakârca çalışarak halkımızı aydınlatan değerli gazetecilerimizin 'Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Tüm basınımıza ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışından taviz vermeksizin yerine getirdikleri bu önemli kamu hizmeti için teşekkür eder, basınımızın temel taşı olan gazeteci arkadaşlarımıza, başarılar diliyorum."

10.01.2017 09:12:26 TSI

