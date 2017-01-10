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Altın gününde kitap topladılar



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Tiyatro Topluluğu tarafından 'Altın Günü' adlı tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Tiyatro Topluluğu tarafından düzenlenen tiyatro gösterisi Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Bingöl Solhan 28 Ağustos İlkokulu Kütüphanesi ve Kütahya Simav Yemişli İlkokulu'na kitap toplama amacıyla düzenlenen ve bilet yerine bir adet çocuk kitabı karşılığında katılım sağlanan geceye vatandaşların ilgisi yoğun oldu. BTÜ Tiyatro Topluluğu öğrencilerinin kendi yazdıkları, yönettikleri ve yine kendi icra ettikleri oyunlarda 500'ün üzerinde kitap toplandı.

Tiyatroya BTÜ öğrencileri, toplanan kitapların SKS Daire Başkanlığınca adı geçen ihtiyaç sahibi okullara gönderileceğini söyledi.

(AÇ)



10.01.2017 09:15:33 TSI

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