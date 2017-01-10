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YEREL HABERLER  / ARDAHAN HABERLERİ
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Başkan Köksoy, Gazeteciler Günü'nü kutladı

10 Ocak 2017 Salı, 09:12
Başkan Köksoy, Gazeteciler Günü'nü kutladı
Başkan Köksoy, Gazeteciler Günü'nü kutladı

(Fotoğraflı)

Olgun Yıldız
ARDAHAN (İHA) - Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, yaptığı açıklamada 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Başkan Köksoy açıklamasında, Gazetecilerin halkın haber hakkının korunmasında, fikir ve düşünce
hayatımızın gelişmesinde, demokrasi ve insan hakları temelinde toplumsal duyarlılık ve sorumluluklarımızın yerine getirilmesinde önemli hizmetleri olduğunu kaydetti.
Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminde basının verdiği demokrasi dersinin daha güçlü yarınlarımızın göstergesi olduğunu ifade eden Başkan Köksoy, ''Yazılı ve görsel basınımızın kıymetli çalışanları, toplumsal sorun ve talepleri yöneticilere iletmede ve sorunların giderilmesinde oldukça önemli rol oynamaktadır. Demokrasimiz, kişisel hak ve özgürlüklerimiz kadar şehirlerin sorunların ve yaşanabilir olmaları konusunda toplumsal hafızamız
oldukları kadar toplumsal duyarlılığımız olmaktadırlar. Bu önemli görevi ifa eden Basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, her birine sağlıklı ve esenlikler dilerim.''
(OY-AA-Y)

10.01.2017 09:17:05 TSI
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