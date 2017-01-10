10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ARDAHAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

(ATSO) Başkanı Demirci, Gazeteciler gününü kutladı

10 Ocak 2017 Salı, 09:14
(ATSO) Başkanı Demirci, Gazeteciler gününü kutladı
(ATSO) Başkanı Demirci, Gazeteciler gününü kutladı

(Fotoğraflı)

Olgun Yıldız
ARDAHAN (İHA) - Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Çetin Demirci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Demirci kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi, ''Yerine getirdiği misyon itibariyle bir anlamda kamu görevi yapan basınımız, ülke ve dünya sorunlarıyla ilgili haber ve düşünceleri duyurarak kamuoyu oluşturulmasına, vatandaşlarımızın kurumları denetleyebilmelerine olanak sağlamaktadır. Zorluk ve güçlüklere rağmen yılmadan yorulmadan çalışan gazetecilerimizin objektif, doğru ve duyarlı haberciliği, yaptıkları mesleğe ayrıca bir kutsallık katmaktadır.
Bizlerin gönlünde ayrı bir yeri olan yerel basınımızın değerli gazetecileri ilimiz de ki gelişmeleri, yapılan faaliyetleri ve çalışmaları hemşerilerimizle paylaşıp vatandaşlarımızla devlet arasında köprü görevi görerek güzel şehrimizin gelişmesinde aktif rol oynamaktadır.
Bu vesile ile ilimiz de ve ilçelerimizde yerel ve ulusal olarak gazetecilik görevini yapan tüm gazeteci arkadaşlarımızın gününü kutlar, sağlık, mutluluk ve başarı dolu çalışma hayatı diler Yaşamını yitirmiş olan gazetecileri rahmetle anıyorum.''
(OY-AA-Y)

10.01.2017 09:17:55 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

23 Şubat Ortaokulu, (TEOG) sınavında il birincisi
YEREL

23 ŞUBAT ORTAOKULU, (TEOG) SINAVINDA İL BİRİNCİSİ
Şehit Ailesinden Başkan Köksoy'a ziyaret
YEREL

ŞEHİT AİLESİNDEN BAŞKAN KÖKSOY'A ZİYARET
Başkan Köksoy, Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL

BAŞKAN KÖKSOY, GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Ardahan Valisi Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL

ARDAHAN VALİSİ GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Çıldır AK Partiden Kaymakama ziyaret
YEREL

ÇILDIR AK PARTİDEN KAYMAKAMA ZİYARET