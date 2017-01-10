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Adana'nın 3 ilçesinde elektrik kesintisi



ADANA (İHA) - Adana'nın Seyhan, Ceyhan ve Karataş ilçelerinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 12 Ocak Perşembe günü, Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi 100001, 100023, 100084 ve 100086 sokaklar ile Söğütlü Mahallesi 99005, 99007 ve 99003 sokaklara 09:00-13:00 saatleri arasında, Mıdık ve Hadırlı mahallelerine 13:00-17:00 saatleri arasında, Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi, Mithat Saraçoğlu Caddesi, 64019 ve 64020 sokaklar ile Hilton Oteline 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Ceyhan ilçesi Altıocak Mahallesi 08:30-17:00 saatleri arasında, Karataş ilçesi Karşıyaka Mahallesi Esentepe Sitesi ve Severoğlu Sitesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

(ELF-Y)



10.01.2017 09:20:35 TSI

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