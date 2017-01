YEREL HABERLER / İZMİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İzmir'den Şırnak'a dostluk eli

İZMİR (İHA) - Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şubesi, İzmir ile Şırnak arasında dostluk ve dayanışma köprüsü kurdu. Sendika Başkanı Özgür Yıldırım ve yönetimi, Şırnak Sağlık Sen Şubesi yöneticilerinin desteğiyle ilde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelerine bot, hırka ve bere hediye etti.

Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube yönetimi İzmir ile Şırnak arasında Dostluk ve Dayanışma Köprüsü kurdu. İzmir'de sendika üyesi kadınlar ve üye eşlerinin hazırladığı bere ve hırkalar ile 400 kışlık bot, sendika yönetimi tarafından Şırnak'a götürüldü. Kara kışın hakim olduğu Şırnak'taki Sağlık Sen Şube Başkanı Gıyasettin Uçaş'ın desteğiyle İzmir'den getirilen hırka, bere ve botlar, ihtiyaç sahibi çocuklara verildi. Sendika Başkanı Özgür Yıldırım ve Başkan Yardımcısı Mehmet Paytar, Şırnak ili, köyleri ve ilçelerinde yardım seferberliğine bizzat katıldı.

İzmir ve Şırnak arasında bir gönül köprüsü kurduklarını anlatan Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, "Ülkemizin birlik ve beraberliği için sendikamız olarak üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin hangi ilinde yardıma, desteğe ihtiyacı olan bir ilimiz varsa yardım eli uzatmaya hazırız. Bunun ilk örneğini Şırnak'ta hayata geçirdik. Şırnak'ta ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına elimizden geldiğinde giysi ve bot yardımı gerçekleştirdik. Bize destek olan Şırnak Şubemize ve güler yüzlü bölge halkına teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Yıldırım, İzmir Valiliği'nen Şırnak il, ilçe ve köylerinde yardıma ihtiyaç olan vatandaşlara destek olmak amacıyla Yardım Kampanyası başlatmak için başvuruda bulunacaklarını söyledi. Yıldırım, yardım kampanyasına izin çıkması halinde Şırnak Bölge Yatılı Okulu'nda ihtiyaç sahibi çocuklara ve bölgede şehit düşen asker, polis ve korucuların yakınlarına yardımda bulunmayı planladıklarını söyledi. Yıldırım, 'Bu süreçte bize destek olan Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Uçaş ve Değerli Başkanımız Murat Sevinç'e desteklerinden dolayı teşekkür ederim' diye konuştu.



Yardım hedefine ulaştı

Sağlık Sen Şırnak Şube Başkanı Uçaş ise, "Memlekette soğukta yalın ayak dolaşan çocuklarımız var. İzmir Sağlık Sen Şubesi çok güzel bir çalışma yaptı. Allah razı olsun onlardan. Bu karda bu kışta hedefine çalışan bir çalışma oldu. Yardım kampanyası düzenlenirse çok iyi olur. Yaptıkları çalışma bölgede sevinçle karşılaştı. Özgür Başkanımızın yaptığı çalışma ilham kaynağı oldu. Yaptığımız yardım hedef kitleye ulaştı" diye konuştu.



Kardeş şube oldular

Öte yandan İzmir ve Şırnak şubeleri arasında kardeş şube protokolü de imzalandı. Başkan Yıldırım, "Makamlar ve mevkiler gelip geçicidir. İnsanlığa ve geleceğimiz olan çocuklara bir nebze faydamız olursa ne mutlu bize. Dün olduğu gibi bugün de birliğin, beraberliğin ve kardeşliğimizin daim olduğu bir Türkiye umuduyla yola çıktık. Umudun bittiği yerde her şey biter düşüncesine inanıyoruz. Bizler kardeş şube olarak Şırnak'a her türlü yanındayız. Kardeşliğimizin tüm ülkeye örnek olmasını diliyorum" dedi. Başkan Yardımcısı Paytar ise, "Şırnak ve Cizre'deki kardeşlerimize sonuna kadar her türlü desteği Özgür Başkanım ve yönetim kurulu olarak inşallah sağlayacağız" dedi.

10.01.2017 09:31:21 TSI

