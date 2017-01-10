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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Muğla'da kar yağışı

10 Ocak 2017 Salı, 09:34
Muğla'da kar yağışı
Muğla'da kar yağışı
- Muğla'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası 5 ilçede okullar tatil edilirken, bu ilçelerde kamuda çalışan engelli ve hamileler de idari izinli sayıldı.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Bekir Tosun
Kamera : Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası karayollarında ilk saatlerde ulaşım aksadı. Kar yağışının devam etmesi üzerine Muğla Valiliği Seydikemer, Ula, Kavaklıdere, Menteşe ve Yatağan ilçelerinde okulları bir gün tatil ederken, bu ilçelerdeki kamuda çalışan engelli ve hamileler de idari izinli sayıldı.
Gece saat 01.00 sıralarında başlayan kar yağışı sabah saatlerinde şiddetini arttırdı. Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santime ulaşırken karayollarında da ulaşım sabah saatlerinde aksadı. Merkez İlçe Menteşe'den Yatağan, Marmaris, Ula, ilçelerine ulaşım kar yağışı nedeniyle aksamalar oldu. Karayolları ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda başlattıkları kar küreme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürürken, zincir ve kar lastiği bulunmayan araçlar yolda kaldı. Şehir merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle çam ağaçlarında oluşan kar nedeniyle dalları kırıldı.
Gece saatlerinde kar yağışını fırsat bilen Üniversite öğrencileri Menteşe Cumhuriyet Meydanında kartopu oynamaya çıktı. Muğla'da ilk defa bu kadar yoğun kar yağışı gördüklerini belirten öğrenciler, "İlk defa böylesine yoğun bir kar yağışı ile karşılaştık. Bunu fırsata çevirmek için kartopu oynamaya çıktık" dediler.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Muğla Valisi Amir Çiçek, kar yağışının etkili olduğu Kavaklıdere, Yatağan, Menteşe, Ula ve Seydikemer ilçelerinde okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı. Vali Çiçek, 5 ilçede hamileler ve engellilerin de bir gün idari izinli olduklarını açıkladı.
(BT-İK)

10.01.2017 09:38:56 TSI
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