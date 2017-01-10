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Vali İsmail Çataklı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı



(Fotoğraflı)



KİLİS (İHA) - Kilis Valisi İsmail Çataklı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak, ''Güçlü basın, güçlü demokrasiye uzanan merdivenin en önemli basamaklarıdır'' dedi.

Vali Çataklı, kamusal görev yapan basının, insanların yaşadığı yer ve sorunlarıyla ilgili düşüncelerini duyurarak kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunduğunu ifade ederek, "Toplumların aydınlanmasında, reaksiyon göstermesinde önemli bir rol üstlenen basın, internet medyası ve sosyal medya ile yelpazesini genişletmiş, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına dönüşmüştür. İnsan, çevresinde ve dünyada olup bitenleri öğrenmek, öğrendiklerini veya düşündüklerini başkalarına duyurmak ihtiyacındadır. Bu ihtiyaç az veya çok her insanın doğasında vardır. Bu ihtiyacın giderilmesi için basın şemsiyesi altında toplanan her bir unsurun vazgeçilemeyecek önemli görevleri vardır. Toplumun gerçekleri öğrenmesinde ve sesini duyurmasında önemli rol oynayan basın, bireyin haber alma hakkını sağlayan ve toplumdan gelen istekleri yansıtarak, kamuoyu oluşturulmasına aracılık yapan, aynı zamanda düşünce ve ifade özgürlüğünün de en etkili araçlarından biridir" dedi.

Vali Çataklı konuşmasının devamında, "Teknolojik gelişmelerle birlikte ulaşmış olduğumuz bilgi çağında bilgi kirliliğinin de yaşanıyor olması kaçınılmaz hale gelmektedir. Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, her türlü sıkıntı ve zorluğa karşı büyük bir özveriyle mesleklerini icra eden gazeteci arkadaşlarımızın meslek etiğini her şeyin üstünde tutması ve kişilik haklarına saygılı habercilik anlayışını benimsemesi günümüzde daha da önem kazanır hale gelmiştir. Demokrasimizin en temel dayanaklarından birini oluşturan, toplumsal barış, huzur ve güvenin sağlanmasına fedakar çabalarıyla önemli katkılar sunan, bizlerle sürekli beraber olup, destek veren ve çalışma arkadaşlarım olarak gördüğüm değerli basın çalışanlarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, sağlık ve başarılar diliyorum"diye konuştu.

(MAD-BRN-Y)



10.01.2017 09:46:34 TSI

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