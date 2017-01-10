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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Kara'dan 10 Ocak Gazeteciler Günü mesajı

10 Ocak 2017 Salı, 09:47
Kara'dan 10 Ocak Gazeteciler Günü mesajı
Kara'dan 10 Ocak Gazeteciler Günü mesajı

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir misyonu içermekte olduğunu söyledi.
Kara, bilgi çağı ile birlikte teknolojinin gelişmesi, beraberinde basının da gelişmesini sağladığını belirtti.
Kara, "Günümüzün en dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bu önemli misyonu yerine getirmek için her şartta görevleri peşinde koşan gazeteciler, doğal olarak, birçok zorlukla karşı karşıya bulunmaktadır. O nedenle gazetecilerin ekonomik ve sosyal imkanları hususu büyük önem arz etmektedir. Yönetimle halkın arasında bağlantı kuran, bilgi akışını sağlayan, toplumsal varoluşta yaşanılan tüm ayrıntıları her bireye eşit olarak ulaştıran basın camiamız, toplumun en önemli nesnel gerçekliğidir. Bu nedenle, güçlü gazeteci, güçlü basın kuruluşunun, güçlü basın kuruluşları da güçlü demokrasinin tesisini sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle basın-yayın organlarımızın tüm çalışanlarının Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum " dedi.
(MAD-BRN-Y)

10.01.2017 09:52:11 TSI
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