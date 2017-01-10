YEREL HABERLER / ANKARA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ankara Valisi Ercan Topaca Başkan Ak'ı ziyaret etti

Ankara Valisi Ercan Topaca Başkan Ak'ı ziyaret etti



ANKARA (İHA) - Ankara Valisi Ercan Topaca, beraberindeki bir heyet ile Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'a ziyarette bulundu.

Başkan Ak'ın makam odasında gerçekleşen görüşmeye Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da katıldı. Ankara Valisi Topaca, kısa bir süre önce açılışı yapılan Keçiören Metrosu'nun Ankara'ya hayırlı olmasını dileyerek, "Keçiören'de bulunan okullarımızın derslik ihtiyaçlarını tespit etmek üzere katılacağımız toplantı öncesi sizi de ziyaret etmek istedik. Keçiören'de gerçekleştirdiğiniz başarılı hizmetlerinizin devamını diliyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ak ise, Keçiören Metrosu'nun ilçede trafiği önemli ölçüde azaltacağını belirterek, Keçiören'in marka projesi Gümüşdere Ihlamur Vadisi hakkında Vali Topaca'ya bilgi verdi. Beş etap olarak planlanan Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nin içerisinde peyzaj alanları, sosyo-kültürel tesisler, spor alanları, bisiklet parkuru ve çocuk oyun alanlarının bulunacağını kaydeden Başkan Ak, "Projeye adını veren ıhlamur ağaçları Keçiören'den kent merkezine kadar bir hava koridoru oluşturarak kentimizin mikro klimasına da olumlu etki yapacak. Vadimizde Keçiörenlilere kayık, gondol ve motorlarla gezinti yapma imkanı da sunacağız" diye konuştu.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

(BC-SO-Y)



10.01.2017 09:52:20 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER