YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Muratpaşa'nın parklarına kış çiçekleri

Muratpaşa'nın parklarına kış çiçekleri



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, kendi seralarında ürettiği mevsimlik çiçekleri, kente kazandırdığı parklara dikti.

Muratpaşa Belediyesi, 2016'da 131 bin 43 metrekareye ulaşan genişliğiyle 29 yeni park alanını kente kazandırırken, ilçedeki park ve bahçeler için Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan kış döneminde 476 bin mevsimlik çiçeği kendi serasında üretti.

Muratpaşa'da 2016 yılında 131 bin 43 metrekare alan park olarak kente kazandırıldı. Söz konusu alanda 29 yeni park oluşturan Muratpaşa Belediyesi, ilçe genelinde tüm park ve bahçelerini ise Ermenek'te çiçek - fidan üretim merkezinden karşılıyor. 34 dönün üzerine kurulu, İtalyan teknolojisiyle donatılan tesiste kış döneminde 476 bin mevsimlik çiçek üretimi gerçekleştirdi. Farklı türde menekşeler, aslanağızları, bellis, süs lahanaları ve alyssmler Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Muratpaşa'nın park ve bahçelerini renklendirdi.

(SÇ-SÇ-Y)



10.01.2017 09:57:06 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER