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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Boybeyi basın mensuplarıyla bir araya geldi

10 Ocak 2017 Salı, 09:53
Boybeyi basın mensuplarıyla bir araya geldi
Boybeyi basın mensuplarıyla bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Türk Eğitim Sen Kilis Şube Başkanı Osman Boybeyi ve yönetim kurulu üyeleri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Bir restorantta gerçekleştirilen yemekli toplantıda konuşan, Türk Eğitim Sen Kilis Şube Başkanı Osman Boybeyi, her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldiklerini ifade ederek, "Kar kış soğuk sıcak demeden bizleri dünya, ülkemiz ve Kilis'te ki olaylar hakkında bilgilendirdiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyoruz. Ülkemiz ve Kilis çok zor bir süreçten geçiyor. Suriye meselesi, PKK ve FETÖ ile mücadele ülkemizin en büyük meseleleri olurken, ülkemizde ve Kilis'te işsizlik aldı başını gidiyor. Bizler ülkemizin ve Kilis'in bir an önce huzura kavuşmasını diliyor, bu zor günlerimizde devletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz.
15 Temmuz Darbesi sonrası birlik beraberlik söylemlerinin çok duyuyoruz. Türk Milleti bu konuda gerçekten destan yazıyor. Türk Eğitim Sen Kilis Şubesi adına her kesimden samimiyet bekliyoruz. Kamu kurumlarında liyakatin esas alınmasını ve adaletle işlem yapılmasını diliyor, saygılar sunuyoruz"diye konuştu.
(MAD-BRN-Y)

10.01.2017 09:57:17 TSI
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