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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Milli Eğitim Müdürü Demir, gazeteciler gününü kutladı

10 Ocak 2017 Salı, 09:54
Milli Eğitim Müdürü Demir, gazeteciler gününü kutladı
Milli Eğitim Müdürü Demir, gazeteciler gününü kutladı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir yayımlamış olduğu mesajında, Nevşehir'in sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesinde katkıda bulunan basın mensuplarının 10 Oca Çalışan Gazeteciler gününü kutlarım dedi. Demir, " Sevgili basın mensupları sizler, Nevşehir 'imizde kamuoyunun gözü kulağı olmuş, ilimiz, bölgemiz ve ülkemizdeki gelişme ve değişmeleri doğru algılayıp yorumlayarak okuyucusuna aktarmak suretiyle, bu anlamda toplumumuzun sesi olma görevini üstlendiniz. Zor bir ortamda, zor çalışma koşullarında, haber alma özgürlüğünün korunması, demokrasinin işletilmesi, gerçeklerin ortaya çıkarılmasında gösterdiğiniz emeğe sonsuz saygı duyuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, sizin ve basında her kademede görev yapan çalışanlarımızın Çalışan Gazeteciler Gününüzü içtenlikle kutlar, başarılı hizmetlerinizden dolayı teşekkür eder, selam ve sevgiler sunarım" ifadelerini kullandı.
(COŞ-AÖ-Y)

10.01.2017 09:58:24 TSI
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