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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Vali İsmail Çataklı'dan 10 Ocak İdareciler Gününe mesajı

10 Ocak 2017 Salı, 09:58
Vali İsmail Çataklı'dan 10 Ocak İdareciler Gününe mesajı
Vali İsmail Çataklı'dan 10 Ocak İdareciler Gününe mesajı

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis Valisi İsmail Çataklı 10 Ocak İdareciler Gününü kutlayarak, ''Mülki İdare Amirleri, devleti ve hükümeti temsil ederken sadece devletin varlığını, gücünü ve otoritesini değil, şefkatini de temsil etmekte'' dedi.
Vali Çatıklı, "Halka Hizmet, Hakk'a Hizmettir" düsturu ile ülkesine ve milletine hizmetkarlık bilinciyle çalışan idarecilerin devletin en önemli yapı taşını teşkil ettiğini ifade ederek, "Bu özellikleriyle mülki idare amirleri, halkın güvenliği ile mutluluk ve huzuru için hizmet etme gibi kilit bir görevi üstlenmenin yanı sıra, insana hizmet etme, insanı onuruyla yaşatma ve sosyal yaşam düzeyini en üst düzeye çıkarmak gibi önemli bir sorumluluğu da üstlenmektedirler. Ülkemizin geleceğini planlayan projelerin başarıyla uygulanmasında da şüphesiz en büyük pay idarecilerimize aittir. İdarecilerimiz, kamu hizmetlerinin daha etkin, verimli, adil ve şeffaf bir şekilde sunumunda halkı sadece yöneten değil, aynı zamanda halka hizmet eden bir anlayışı da temsil etmektedirler.
Bu duygu ve düşüncelerle mensubu olmaktan gurur duyduğum idarecilerimizin bu mutlu gününde; milletimize hizmet için gösterilen üstün gayret anlayışıyla çalışan, ülkemizin gelişmesinde ve her alanda seviyesinin yükseltilmesinde emek sarf eden tüm meslektaşlarımın 10 Ocak İdareciler Gününü kutluyor, aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
(MAD-BRN-Y)

10.01.2017 10:02:16 TSI
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