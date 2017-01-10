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Döşemealtı Kadın futbol takımı yöneticileri Rektör Yüksek'i ziyaret etti



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - 1207 Antalya Döşemealtı Belediye Spor Kadın Futbol Takımı yöneticileri, Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İsmail Yüksek'i ziyaret etti.

Döşemealtı Kadın Futbol Takımı Başkanı Süleyman Türk, Başkan Yardımcısı Cevat Yanar, Sportif Direktör Hüseyin Türk, makamında ziyaret ettikleri Rektör İsmail Yüksek'e üzerinde ismi yazılı forma hediye etti. Rektör Prof. Dr. İsmail Yüksek ile bir araya gelen yönetici ve teknik ekip kulübü ve kadın futbolunu tanıttı. Rektör Yüksek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Futbol ile ilgim büyük. Ben şuan Trabzonspor yönetim kurulu üyesiyim. Döşemealtı ise hızla gelişen ve büyüyen bir ilçe. Süper ligde bir kadın futbol takımının olması çok güzel. Üniversitemiz ile ortak projelere imza atabiliriz. Gençlere özellikle kızlara futbolu sevdirmek adına Üniversitemizde maçlar ve paneller yapabiliriz" diye konuştu.

Rektör'e forma

Kulüp Başkanı Süleyman Türk ve Başkan Yardımcısı Cevat Yanar, üzerinde ismi yazılı forma hediye ettikleri Rektör İsmail Yüksek'e ilçeyi ve kadın futbolunu anlatarak, birlikte yapılabilecek organizasyonlarla hem ilçenin hem Üniversite'nin hem de sporun sevdirilmesine katkı sağlamaktan mutluluk duyacaklarını söylediler.

(SÇ-SÇ-Y)



10.01.2017 10:10:01 TSI

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