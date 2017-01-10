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Bilecik Belediyesi üst geçidi asansörleri vatandaşın hizmetinde



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından Osmanlı mimarisinin güzel örnekleri ile gerçekleştirilen Bilecik Belediyesi Üst Geçit asansörü, vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Hürriyet ve Bahçelievler Mahalleleri arasındaki yaya geçişlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlayan üst geçitte bulunan asansörler her pazartesi günü, kapalı pazarda alışveriş yapan vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Öte yandan Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile güvenlik personeli nezaretinde kullanılan asansörler, her pazartesi günü vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

(CKT-CY)



10.01.2017 10:13:05 TSI

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