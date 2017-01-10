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Karaer; "Sağlıkçılara yıpranma payı 2017'de hayata geçmeli"



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, Sağlık-Sen'in talebiyle gündeme gelen yıpranma payının tüm sağlıkçıları kapsayacak şekilde 2017'de hayata geçmesi gerektiğini belirtti.



Sağlıkta yetersiz istihdamın yoğun bir çalışma ortamı ve nöbet yükünü beraberinde getirdiğini belirten Sağlık-Sen Şube Başkanı Baki Karaer, "Sağlık Bakanlığı, yaptığı modern hastanelerdeki modern cihazları kullanacak sağlık çalışanı sayısını artırmalı ve sağlık çalışanlarının sorunları çözmeli. En önemli sorunlardan birisi de adaletsiz performans sistemi. Adaletsiz döner sermaye uygulaması, çalışma barışını bozuyor. Hekimin hekimle, sağlık personelinin sağlık personeli ile kıyaslanıp farklı uygulamaların olduğunu görüyoruz. Hekimleri hastaneyi çekmek için yapılan tam gün, başka bir adaletsizliği beraberinde getirdi. Vahşi kapitalizm, sağlık bakanlığı ve kamu hastaneleri kurumunda uygulanıyor. Az personel ile çok iş yaptırma söz konusu. Özellikle Ankara ve İstanbul başta olmak üzere, sağlık çalışanlarımız çok yoğun çalışıyorlar. Bakanlık, daha çok personel istihdam etmeli ve bunu gündeme getirmeli. Sağlık-Sen'in talebiyle gündeme gelen yıpranma payı tüm sağlıkçıları kapsayacak şekilde 2017'de hayata geçmeli" dedi.



Sağlıkta şiddetin önlenmesi için toplumsal duyarlılığın artması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade eden Karaer, sağlık kurumlarının güvenliklerinin de artırılması gerektiğini söyledi. Sağlık hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetinin artmasına karşın, şiddette yaşanan artışın hem bu haberlerin sunumu hem de şiddet konusunda toplumda meydana gelen artışın katkısı olduğunu kaydeden Karaer, "Özellikle son dönemde şiddet olayları gündemimize fazla geldi. Haberlerin sunumu, şiddeti haklı çıkaracak şekilde yapılıyor. Sağlık hizmetlerindeki memnuniyetin artmasına karşın, şiddetin artış göstermesi bu konunun ciddiyetle ele alınması gerekir. Bizim talebimizle, şiddet uygulayanların tutuklu yargılanması konusundaki yasal düzenleme maalesef uygulanmıyor. Bu konuda gerekli ek düzenlemeler yapılmalı ve şiddet uygulayanlar tutuklu yargılanmalı. Bunun yanı sıra hastanelerin güvenlikleri sağlanmalı. Caydırıcı olması bakımında da, şiddet uygulayanların sağlık harcamaları 6 ay süreyle sosyal güvenlik giderleri devlet tarafından ödenmek yerine, kişiden tahsil edilmeli" şeklinde konuştu.



Baki Karaer, başta şiddetin önlenmesi olmak üzere sağlık çalışanlarına hak ettikleri değerin verilmesi konusunda hem Bakanlık hem de toplumun daha duyarlı olması çağrısında bulundu.

(MB-Y)



10.01.2017 10:13:39 TSI

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