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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Aydın'da geçen ay 22 tüketicinin sorunu çözüldü

10 Ocak 2017 Salı, 10:10
Aydın'da geçen ay 22 tüketicinin sorunu çözüldü
Aydın'da geçen ay 22 tüketicinin sorunu çözüldü

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret İl Müdürlüğü'nce geçtiğimiz 2016 Aralık ayı içerisinde yapılan çalışmalarda 22 tüketici sorununun çözüldüğü belirtildi.

Aydın Ticaret İl Müdürlüğüne intikal eden tüketici şikayetlerinin 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği ve bu Kanuna dayanılarak Ticaret Bakanlığı'nca düzenlenen yönetmelikler, tebliğler ve genelgeler doğrultusunda incelenerek mümkün olan en kısa zamanda sonuçlandırılmasına çalışılıyor. Nüfus kayıt sisteminde tüketicinin kaydının diğer il veya ilçelerde bulunduğunun tespiti halinde tüketici şikayeti ilgili İl Müdürlüklerine veya İlçe Kaymakamlıklarına intikal ettirilerek, ilgili Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinde sonuçlandırılması sağlanıyor.

Aydın'da geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde Ticaret İl Müdürlüğü'ne ulaşan tüketici şikâyetlerinin sayısı 34 adet olarak gerçekleşti. Bu şikâyetlerin 5'i çeşitli bankacılık hizmetleri, 23'ü ayıplı mal ve hizmetleri kapsayan 11 adet cep telefonu, 5 adet otomotivin 3'ü tamir, 2'si ÖTV farkı ve 1'i kasko farkı, 3 adet bilgisayar, 2 adet mobilya ve birer adet halı ve kargo, 5 adet İşyeri Dışında Kurulan Sözleşme ve bir adet Paket-Tur Tatil Sözleşmesinden oluştu.

Aydın İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca Aralık ayı içinde 08 Aralık 2015 ve 23 Aralık 2015 tarihlerinde olmak üzere iki toplantı yapıldı. Söz konusu toplantılarda 9'u tüketici lehine, 5'i tüketici aleyhine ve 8'i bilirkişi ataması olmak üzere toplam 22 adet İl Hakem Heyeti kararı alındı.

Piyasa gözetimi ve denetimi çalışmaları kapsamında ise 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Efeler ilçesinde 10 işyerinde 55 üründe denetim yapıldı.
(MB-Y)

10.01.2017 10:13:49 TSI
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