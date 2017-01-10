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Fetrek Çayı, köylülerin korkulu rüyası olmaktan çıktı



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İZMİR (İHA) - Torbalı'da her yıl sel taşkınları ile bölgedeki çiftçilerin ve köylülerin korkulu rüyası haline gelen Fetrek Çayı, bu yıl uygulanan projeyle ıslah ediliyor.

Yoğun kirlenme ve sanayileşme baskısıyla dere yataklarında büyük erozyonlar meydana gelen, şiddetli yağışlarda ise sel baskınlarına neden olan Fetrek çayı, uygulanan projeyle yöredeki vatandaşların korkulu rüyası olmaktan çıktı.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nce 22 km uzunluğundaki Fetrek Çayı'nda, 1,5 yıl önce ıslah projesine başlanıldığı hatırlatan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez "Bu projenin üç ana hedefi var; suyu, toprağı ve çevreyi korumak. Çaybaşı ve Karakuyu mahallerimiz ile Fetrek Çayı'nın geçtiği bölgedeki tarımsal alanları taşkınlardan korumak da bu projenin önemli ayaklarından birisidir. Projenin 1. etabı yani dere yatağı ıslahının önemli bir kısmı yapılıyor. Islah edilen, devasal kayalarla, taşlarla tahkimatı yapılan bölgelerde önemli oranda rekreasyon alanları kazanıyoruz. Şimdiye kadar 150 bin metrekarelik alanı değerlendirebilecek duruma getirdik. Proje çalışmaları devam ediyor. Bir yandan, suyu, toprağı, çevreyi korurken öte yandan bütün İzmir'e yetecek bölgenin en büyük sosyal yaşam alanını gelecek kuşaklara bırakıyoruz. Ayrıca bir de yapay ada oluşturduk, bu adada çok amaçlı tesisler yapacağız" dedi.

Bakan Eroğlu'na teşekkür

Orman Ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu' na sorunu aktardıktan hemen sonra projeye başlanıldığını, çalışmaların halen aralıksız devam ettiğini belirten Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Küçük Menderes nehrini besleyen, Torbalı ovasını bölgenin tarımsal üretim merkezi haline getiren Fetrek çayındaki yoğun kirlenmeyle bu önemli su kaynağı yok olma noktasına gelmişti. 1,5 yılda önemli mesafe kaydedildi. Orman Ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na teşekkür ederiz. Burada sadece 100 yıllık temizlik yapılmadı. Tarımsal amaçlı sağlıklı suyumuz, toprağımız çevremiz gelecek kuşaklara miras kalacak. Bölgede doğal yaşam çok yakında canlanacak, farklı kuş türlerini bekliyoruz "şeklinde konuştu.

(ÖA-Y)



10.01.2017 10:14:35 TSI

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