10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Fetrek Çayı, köylülerin korkulu rüyası olmaktan çıktı

10 Ocak 2017 Salı, 10:10
Fetrek Çayı, köylülerin korkulu rüyası olmaktan çıktı
Fetrek Çayı, köylülerin korkulu rüyası olmaktan çıktı

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Torbalı'da her yıl sel taşkınları ile bölgedeki çiftçilerin ve köylülerin korkulu rüyası haline gelen Fetrek Çayı, bu yıl uygulanan projeyle ıslah ediliyor.
Yoğun kirlenme ve sanayileşme baskısıyla dere yataklarında büyük erozyonlar meydana gelen, şiddetli yağışlarda ise sel baskınlarına neden olan Fetrek çayı, uygulanan projeyle yöredeki vatandaşların korkulu rüyası olmaktan çıktı.
DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nce 22 km uzunluğundaki Fetrek Çayı'nda, 1,5 yıl önce ıslah projesine başlanıldığı hatırlatan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez "Bu projenin üç ana hedefi var; suyu, toprağı ve çevreyi korumak. Çaybaşı ve Karakuyu mahallerimiz ile Fetrek Çayı'nın geçtiği bölgedeki tarımsal alanları taşkınlardan korumak da bu projenin önemli ayaklarından birisidir. Projenin 1. etabı yani dere yatağı ıslahının önemli bir kısmı yapılıyor. Islah edilen, devasal kayalarla, taşlarla tahkimatı yapılan bölgelerde önemli oranda rekreasyon alanları kazanıyoruz. Şimdiye kadar 150 bin metrekarelik alanı değerlendirebilecek duruma getirdik. Proje çalışmaları devam ediyor. Bir yandan, suyu, toprağı, çevreyi korurken öte yandan bütün İzmir'e yetecek bölgenin en büyük sosyal yaşam alanını gelecek kuşaklara bırakıyoruz. Ayrıca bir de yapay ada oluşturduk, bu adada çok amaçlı tesisler yapacağız" dedi.
Bakan Eroğlu'na teşekkür
Orman Ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu' na sorunu aktardıktan hemen sonra projeye başlanıldığını, çalışmaların halen aralıksız devam ettiğini belirten Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Küçük Menderes nehrini besleyen, Torbalı ovasını bölgenin tarımsal üretim merkezi haline getiren Fetrek çayındaki yoğun kirlenmeyle bu önemli su kaynağı yok olma noktasına gelmişti. 1,5 yılda önemli mesafe kaydedildi. Orman Ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na teşekkür ederiz. Burada sadece 100 yıllık temizlik yapılmadı. Tarımsal amaçlı sağlıklı suyumuz, toprağımız çevremiz gelecek kuşaklara miras kalacak. Bölgede doğal yaşam çok yakında canlanacak, farklı kuş türlerini bekliyoruz "şeklinde konuştu.
(ÖA-Y)

10.01.2017 10:14:35 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

İzmir'den Şırnak'a dostluk eli
YEREL

İZMİR'DEN ŞIRNAK'A DOSTLUK ELİ
Yeniçeriler birinci kuruluş yıl dönümünü kutladı
YEREL

YENİÇERİLER BİRİNCİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI
'On Bin Sıcak Kalp' projesinin montları miniklerle buluşuyor
YEREL

'ON BİN SICAK KALP' PROJESİNİN MONTLARI MİNİKLERLE BULUŞUYOR
Çeşme'de kar sürprizi
YEREL

ÇEŞME'DE KAR SÜRPRİZİ
Butik Elele'den 2 bin aileye yardım
YEREL

BUTİK ELELE'DEN 2 BİN AİLEYE YARDIM
Salih İşgören kabri başında anıldı
YEREL

SALİH İŞGÖREN KABRİ BAŞINDA ANILDI
Günlük masaj saç dökülmesini önlüyor
YEREL

GÜNLÜK MASAJ SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLÜYOR
Bozdağ gelinliğine büründü; ova sular altında kaldı
YEREL

BOZDAĞ GELİNLİĞİNE BÜRÜNDÜ; OVA SULAR ALTINDA KALDI