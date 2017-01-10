10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Derbent heyetinden DSİ Bölge Müdürüne ziyaret

10 Ocak 2017 Salı, 10:10
Derbent heyetinden DSİ Bölge Müdürüne ziyaret
Derbent heyetinden DSİ Bölge Müdürüne ziyaret

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Derbent İlçe Belediye Başkanı Hamdi Acar, İlçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı ve Derbentli muhtarlardan oluşan bir heyetle birlikte DSİ 4. Konya Bölge Müdürü Birol Çınar'ı makamında ziyaret etti.
İlçede yapım süren göletler hakkında DSİ 4. Konya Bölge Müdürü Birol Çınar'dan bilgi alan ve çalışmalardan ötürü kendisine teşekkürlerini ileten Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, tarımsal alanların sulaması açısından göletlerin büyük önem arz ettiğini söyledi.
Başkan Acar konuşmasında, "İlçemizde halen 4 gölet bulunuyor ve yapım aşamasında da 4 tane göletimiz var. Bugüne kadar hizmetlerini bizlerden esirgemeyen Bölge Müdürümüz Sayın Çınar'a ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bu göletler ilçemiz ve tarım arazileri açısından oldukça önemli. Çiftçilerimiz göletlerden elde edilen suyla arazilerini suluyor ve gölet maliyetinin birkaç katı geliri böylelikle elde ediyor" dedi.
DSİ 4. Konya Bölge Müdürü Birol Çınar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, Kaymakam Aziz Kayabaşı ve Derbentli muhtarlara teşekkür etti.
Ziyaretin sonunda Derbent heyeti, Bölge Müdürü Çınar ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
(İHA-İP-Y)

10.01.2017 10:14:03 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Altay: &quot;Basın 15 Temmuz'da dik duruş sergiledi&quot;
YEREL

ALTAY: "BASIN 15 TEMMUZ'DA DİK DURUŞ SERGİLEDİ"
Başkan Akkaya, TEOG'da tüm soruları yapan üç öğrenciyi ödüllendirdi
YEREL

BAŞKAN AKKAYA, TEOG'DA TÜM SORULARI YAPAN ÜÇ ÖĞRENCİYİ ÖDÜLLENDİRDİ
Beyşehir'de başarılı sporcu ve öğrenciler ödüllendirildi
YEREL

BEYŞEHİR'DE BAŞARILI SPORCU VE ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Fofana, Atiker Konyaspor'da
YEREL

FOFANA, ATİKER KONYASPOR'DA
Rektör Şeker. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL

REKTÖR ŞEKER. 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Konya'da kuşlar için doğaya yem bırakıldı
YEREL

KONYA'DA KUŞLAR İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI
Başkan Özaltun, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL

BAŞKAN ÖZALTUN, ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Musa Arat'tan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

MUSA ARAT'TAN ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Başkan Özgüven, çalışan gazetecilerin gününü kutladı
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN, ÇALIŞAN GAZETECİLERİN GÜNÜNÜ KUTLADI
Recep Konuk, Gazeteciler Gününü Kutladı
YEREL

RECEP KONUK, GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Beyşehir Gölü'nde balıkçılar avlanmaya &quot;paydos&quot; dedi
YEREL

BEYŞEHİR GÖLÜ'NDE BALIKÇILAR AVLANMAYA "PAYDOS" DEDİ
Bebeklerine &quot;Fethi Sekin&quot; ismini verdiler
YEREL

BEBEKLERİNE "FETHİ SEKİN" İSMİNİ VERDİLER
Kaymakamı Şahiner'den, milli eğitim müdürlüğüne ziyaret
YEREL

KAYMAKAMI ŞAHİNER'DEN, MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET
Konya'da adliye çalışanlarından Haleplilere yardım
YEREL

KONYA'DA ADLİYE ÇALIŞANLARINDAN HALEPLİLERE YARDIM
Karamercan, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL

KARAMERCAN, ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Başkan Tutal'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN TUTAL'DAN ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Başkan Toru'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN TORU'DAN ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
DSİ 4. Bölge Müdürü Çınar'dan Beyşehir Belediyesi'ne ziyaret
YEREL

DSİ 4. BÖLGE MÜDÜRÜ ÇINAR'DAN BEYŞEHİR BELEDİYESİ'NE ZİYARET
Beyşehirliler Haleplilere yardım için seferber oldu
YEREL

BEYŞEHİRLİLER HALEPLİLERE YARDIM İÇİN SEFERBER OLDU
Duransoy: &quot;Buzlu ve karlı yollarda ABS fren sistemine güvenip hız yapmayın&quot;
YEREL

DURANSOY: "BUZLU VE KARLI YOLLARDA ABS FREN SİSTEMİNE GÜVENİP HIZ YAPMAYIN"