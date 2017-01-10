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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Muratpaşa Semt pazarlarında etiket dönemi başladı

10 Ocak 2017 Salı, 10:10
Muratpaşa Semt pazarlarında etiket dönemi başladı
Muratpaşa Semt pazarlarında etiket dönemi başladı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa'da semt pazarlarında tek tip gıda etiketi dönemi Şirinyalı Pazarı'ndan başladı.
Muratpaşa Belediyesi'nin ilçede farklı günlerde kurulan 27 semt pazarında tek tip etiket uygulaması Cumartesi günü kurulan ve halk arasında 'Sosyete Pazarı' olarak da bilinen Şirinyalı Pazarı'ndan başladı.
Zabıta Müdürlüğü, pazar tezgahlarını kurulmasıyla birlikte esnafı tek tek gezerek yeni etiketleri beyan üzerine doldurdu. Yeni uygulamayla Muratpaşa semt pazarlarında gıda etiketlerinde birim satış fiyatı, malın adı ve cinsiyle birlikte satılan ürünün hangi yöntemlerle üretildiğine ilişkin bilgilerde yer almaya başladı. Etiketlerde esnaftan malın türünü 'geleneksel', 'iyi tarım' ve 'organik tarım' olarak belirtmesi istenirken bununla birlikte malın üretim yeri de etiketlerde yer verildi.
(SÇ-SÇ-Y)

10.01.2017 10:14:06 TSI
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