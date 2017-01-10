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Bilecik Orman İşletme Müdürü Yaycıoğlu'ndan Başkan Yaman'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Orman İşletme Müdürü Mehmet Yaycıoğlu, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Bayırköy Beldesi'nde bulunan ormanlar ve yeşillik alanlar hakkında istişareler gerçekleştirildi. Orman İşletme Müdürü Yaycıoğlu'nun çalışmalarından dolayı Başkan Yaman'a plaket takdim ettiği ziyaretin ardından Yaman, "Bilecik Orman İşletme Müdürümüz Mehmet Yaycıoğlu bizleri ziyaret ederek yapmış olduğumuz katkılardan dolayı bizlere plaket takdiminde bulundular. Kendilerine ilgilendiren dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

(CKT-CY)



10.01.2017 10:15:48 TSI

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