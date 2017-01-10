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Vezirhan Beldesi'nde karla mücadele çalışmaları



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Vezirhan Beldesi'nde, belediye ekipleri kar küreme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kar yağışının vatandaşların ulaşımına ve gündelik hayatına engel olmaması için Vezirhan Belde Belediyesi ekipleri, kar küreme araçları ile sürekli ilçede temizlik gerçekleştiriyor. Konu hakkında açıklama yapan Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, "Cumartesi günü başlayan ve yurdumuzun büyük kısmını etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava beldemizde de etkili oldu. Beldemizde de cumartesi gecesi başlayan yoğun kar yağışı sonrası belediyemiz tarafından yapılan kar ve buzla mücadele çalışmaları bugün de devam etmektedir. Cumartesi, pazar ve bugün yapılan çalışmalarda Kayalar ve Ertuğrulgazi Mahallesi yolu açıldı. Belde içi ana caddelerimiz ve sokaklarımız temizlenerek tuzlama yapıldı. Çöplük yolu temizlenerek tuzlama yapıldı. Bugün ise doğal gaz çalışmaları sebebiyle bozulan İstasyon Mahallesi Menfez ve Köprü üstü yıkanarak temizleniyor. Belediyemiz imkanlarıyla elimizden geldiğince halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.

(CKT-CY)



10.01.2017 10:16:47 TSI

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