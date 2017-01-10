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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü



(Fotoğraflı)



IĞDIR (İHA) - Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız ve özgür basının; demokratik, şeffaf ve gelişmiş devletlerin önemli güçlerinden biri olduğunu vurguladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Gülbey, gazetecilik mesleğinin ve gazete çalışanlarının, vatandaşların doğru zamanda, doğru bilgiye ulaşması ve toplumsal farkındalığın artırılması yolunda çok önemli bir kurumsal görevi ifa ettiklerini söyledi. ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey; "Demokrasinin olmazsa olmazlarından birisi olan basın, aynı zamanda kamu menfaatlerinin de göz önünde bulundurulması gereken, kamu adına denetim ve otokontrol gibi kavramların Türkiye'de gelişmesine öncülük eden oldukça önemli bir meslektir" dedi.



"15 Temmuz sürecinde gazeteciler onurlu ve şerefli bir duruş sergilediler"

Basının gücünü, sorumlu gazeteciliğin önemini en güzel şekilde 15 Temmuz hain darbe girişiminde hep birlikte yaşadığımızı belirten ASİMDER Genel Başkanı Gülbey, "Mesleğin tüm meşakkatlerini göğüsleyerek, kutsal bir görevi yerine getiriyorsunuz. Demokrasimizin ve toplumumuzun güçlenmesi için sorumlu gazeteci anlayışıyla gecesini gündüzüne katan, meslek ilkelerine ve haysiyetine her zaman dikkat etmiş değerli gazetecilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Darbe girişiminin başarısız olmasında, sorumlu gazetecilik anlayışıyla yapılan yayın ve haberin rolü büyüktür. Basınımız, darbeye karşı verilen mücadelenin, örgütlü bir mücadele haline gelmesinde kilit rol oynadı. Demokrasi için halkla birlikte hareket eden medyamız ve ilkeli basın mensuplarımız, tüm dünyaya gazetecilik dersi verdi. Meslek aşkıyla, demokrasi için canlarını hiçe sayan gazetecilerimize teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi şehit verdiğimiz Foto Muhabiri Mustafa Cambaz başta olmak üzere görev başında hayatını kaybetmiş tüm basın şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayat ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımı, Ulu Önder Atatürk'ün 'basın bir milletin müşterek sesidir' ilkesinden hareketle, basın ahlak çerçevesinde çalışmalarını büyük bir özveriyle devam ettiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü bir kez daha içtenlikle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

(MSA-Y)



10.01.2017 10:19:55 TSI

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