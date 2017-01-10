10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Soğuk havada Sultangazililer içini sıcak çorba ile ısıttı

10 Ocak 2017 Salı, 10:24
Soğuk havada Sultangazililer içini sıcak çorba ile ısıttı
Soğuk havada Sultangazililer içini sıcak çorba ile ısıttı

(Fotoğraflı)

Mehmet Başa
İSTANBUL (İHA) - Sultangazi Belediyesi soğuk havada vatandaşların bir nebze içini ısıtmak için ilçenin 4 farklı noktasında çorba dağıttı.
İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve soğuk havadan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için Sultangazi Belediyesi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sultangazi Belediyesi ekipleri tramvay ve otobüs durakları başta olmak üzere işine gitmek için yola çıkan vatandaşların yoğun olduğu 4 farklı noktada çorba dağıtımı yaptı. Hükümet Konağı, Sultançiftliği Merkez Camii, Cebeci Mahallesi ve Yunus Emre Mahallesi'nde belirlenen noktalarda kurulan stantlarda ekipler vatandaşlara çorba ikram etti.
Kar yağışının başladığı günden bugüne kadar vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için çalışan ekipler, özellikle insanların yoğun olduğu yerlerde yaptığı kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, ekipler trafikte oluşabilecek kazaların önüne geçmek için ilçe genelinde ara ve ana yollarda tuzlama çalışmaları yaptı.

Soğuk havada dağıtılan sıcak çorba vatandaşların içini ısıttı
Sultangazi Belediyesi'nin soğuk hava koşullarından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için yaptığı çorba dağıtımı vatandaşlardan tam not aldı.
Soğuk havada çorbanın içini ısıttığını söyleyen Aydın Güroğlu, "Çorba da güzel, yolların açılması da güzel. 20 senedir İstanbul'da yaşıyoruz, daha öncede karlar yağdı ama bu biraz daha fazla oldu. Çorba içimizi ısıttı bundan daha güzel bir hizmet olmaz" dedi.
Kar yağışından dolayı iki gündür işine gidemediğini belirten Yusuf Körpe, "Ramazan ayında da olan bu düşünce çok güzel, belediyemizin hizmetlerini beğeniyorum. Başka ilçede bulunan iş yerimizin kapalı olmasından dolayı ben iki gündür işime gidemiyorum. Ama burada karla ilgili herhangi bir sıkıntı görünmüyor" diye konuştu.
Sultangazili olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Hakan Kaya ise, "Sultangazili olmaktan gurur duyuyorum. Belediyemizi çok seviyoruz, Allah onlardan razı olsun. Her konuda bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Yollarımız kapalıydı her yerde yollarımızı açtılar. Her yerde bu çalışma yok, bizim belediyemiz her zaman bizim yanımızda, onlara çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
(MB-HB-BA-Y)

10.01.2017 10:28:09 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Yolda kalanların imdadına Başkan Kılıç yetişti
YEREL

YOLDA KALANLARIN İMDADINA BAŞKAN KILIÇ YETİŞTİ
Sıcak sahlep ve çay, Beylikdüzü'nün içini ısıttı
YEREL

SICAK SAHLEP VE ÇAY, BEYLİKDÜZÜ'NÜN İÇİNİ ISITTI
Beyoğlu Belediyesi yaşlı ve engelli vatandaşların yüzünü güldürdü
YEREL

BEYOĞLU BELEDİYESİ YAŞLI VE ENGELLİ VATANDAŞLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Küçükçekmece'de karla mücadele aralıksız devam ediyor
YEREL

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KARLA MÜCADELE ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
Başkan Cahit Altunay'dan 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN CAHİT ALTUNAY'DAN 10 OCAK DÜNYA ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Ataşehir'de belediyenin kar temizleme çalışmasına vatandaştan destek
YEREL

ATAŞEHİR'DE BELEDİYENİN KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASINA VATANDAŞTAN DESTEK
Evinden çıkamayan engelli ve yaşlılara ekmek ve süt yardımı
YEREL

EVİNDEN ÇIKAMAYAN ENGELLİ VE YAŞLILARA EKMEK VE SÜT YARDIMI
(Geçilebilir) Kartal Belediyesi 2017'nin ilk muhtarlar toplantısını gerçekleştirdi
YEREL

(GEÇİLEBİLİR) KARTAL BELEDİYESİ 2017'NİN İLK MUHTARLAR TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Kartal'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
YEREL

KARTAL'DA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Burada çocuklar diş tedavisinden korkmuyor
YEREL

BURADA ÇOCUKLAR DİŞ TEDAVİSİNDEN KORKMUYOR
Büyükçekmece'nin sokak hayvanları aç kalmadı
YEREL

BÜYÜKÇEKMECE'NİN SOKAK HAYVANLARI AÇ KALMADI
Kartal'ın sesi olacak bando takımı için müracaatlar başladı
YEREL

KARTAL'IN SESİ OLACAK BANDO TAKIMI İÇİN MÜRACAATLAR BAŞLADI
Çekmeköy'de sokak hayvanları unutulmadı
YEREL

ÇEKMEKÖY'DE SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI
Sultanbeyli Belediyesi karla mücadele için tüm imkanlarını seferber etti
YEREL

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ KARLA MÜCADELE İÇİN TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETTİ
Sultangazi Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL

SULTANGAZİ BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI
Ümraniye'de bin yüz kişiye sıcak yemek
YEREL

ÜMRANİYE'DE BİN YÜZ KİŞİYE SICAK YEMEK
GÖRÜŞ - Terör tehdidi ve Türk ekonomisinde yeni denge arayışı
YEREL

GÖRÜŞ - TERÖR TEHDİDİ VE TÜRK EKONOMİSİNDE YENİ DENGE ARAYIŞI
AIDS'e karşı Şişli Belediyesi ve New York Eyalet Üniversitesi işbirliği
YEREL

AIDS'E KARŞI ŞİŞLİ BELEDİYESİ VE NEW YORK EYALET ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİ
85 yaşındaki Besra Nine'yi hastaneye götürmek için karla mücadele
YEREL

85 YAŞINDAKİ BESRA NİNE'Yİ HASTANEYE GÖTÜRMEK İÇİN KARLA MÜCADELE
Kusursuz gülüş hayal değil
YEREL

KUSURSUZ GÜLÜŞ HAYAL DEĞİL
Büyükçekmece Off - Road Grubu yüzlerce kişiyi kurtardı
YEREL

BÜYÜKÇEKMECE OFF - ROAD GRUBU YÜZLERCE KİŞİYİ KURTARDI
Atık Yağ kampanyasına katılım Kartal sınırlarını aştı
YEREL

ATIK YAĞ KAMPANYASINA KATILIM KARTAL SINIRLARINI AŞTI
Başkan Akgün'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN AKGÜN'DEN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Çocuklarda ergenlik dönemine dikkat
YEREL

ÇOCUKLARDA ERGENLİK DÖNEMİNE DİKKAT