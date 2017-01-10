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Bozdoğan'da kar 20 köyle ulaşımı kopardı



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde gece başlayan ve halen etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle 20 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Bozdoğan'da devam eden kar yağışından dolayı, yaklaşık 20 mahalle yolu kar ulaşıma kapandı. Bozdoğan-Yatağan yolunda ulaşım kar yağışı sebebi ile zorlukla sağlanırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapanan yolları açmak için çalışıyor.

Bozdoğan'ın yüksek kesimdeki mahallerindeki yoğun kar yağışı sonucu öğretmenler okullarına gidemedi. Yüksek kesimlerdeki mahalle okullarından Bozdoğan merkez ve diğer taşımalı eğitim merkezi olan okullara yolların kapalı olması nedeniyle öğrenciler gidemedi. Bu okullardaki görevli öğretmenlerin görevli oldukları 14 okulun bugün tatil edilmesi bekleniyor.

(OD-MB-Y)



10.01.2017 10:29:54 TSI

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