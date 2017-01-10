10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AK Parti Samandağ İlçe Başkanı Selahattin Yeter görevi devraldı

10 Ocak 2017 Salı, 10:30
AK Parti Samandağ İlçe Başkanı Selahattin Yeter görevi devraldı
AK Parti Samandağ İlçe Başkanı Selahattin Yeter görevi devraldı

(Fotoğraflı)

HATAY (İHA) - AK Parti Samandağ İlçe Başkanlığı'na atanan Selahattin Yeter, görevi Metin Canbolat'tan devraldı.
Törende konuşan Metin Canbolat, "7 yıldır yürüttüğüm bu görevi partimize bağlı ehil bir insana tevdii etmenin huzurunu yaşıyorum. Bu mücadelenin kaldığı yerden devam edeceğinden kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.
AK Parti Samandağ İlçe Başkanı Selahattin Yeter ise, "Uzun yıllar fedakar bir şekilde en zor bölgede bu görevi yürüten sevgili başkanımıza teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de tecrübelerinden istifade edip ve aynı ekip olarak yola devam edeceğimizden ve her konuda sayın başkanımla istişare halinde olacağımızı herkesin bilmesini isterim. Yeni yönetimi de bu anlayışla birlikte oluşturacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerini kullandı.
(SAY-ELF-Y)

10.01.2017 10:34:31 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Hatay'ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'IN 5 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Aşırı yağmurdan okul bahçe duvarında kayma meydana geldi
YEREL

AŞIRI YAĞMURDAN OKUL BAHÇE DUVARINDA KAYMA MEYDANA GELDİ
Hatay'da toprak kayması
YEREL

HATAY'DA TOPRAK KAYMASI
Hatay'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü
YEREL

HATAY'DA KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ: 3 ÖLÜ
Antakya Ticaret Borsası
YEREL

ANTAKYA TİCARET BORSASI
Suriyelilere yardımlar sürüyor
YEREL

SURİYELİLERE YARDIMLAR SÜRÜYOR
Halep'ten sivillerin tahliyesi
YEREL

HALEP'TEN SİVİLLERİN TAHLİYESİ
Dörtyol'un kurtuluşunun 95. yılı kutlandı
YEREL

DÖRTYOL'UN KURTULUŞUNUN 95. YILI KUTLANDI
Suriyelilere 11 tır insani yardım
YEREL

SURİYELİLERE 11 TIR İNSANİ YARDIM
Mezun oldukları lisenin kariyer günü konuğu oldular
YEREL

MEZUN OLDUKLARI LİSENİN KARİYER GÜNÜ KONUĞU OLDULAR
Hatay'ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'IN 5 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
YEREL

HATAY'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
Erzin'de kurtuluş konseri
YEREL

ERZİN'DE KURTULUŞ KONSERİ