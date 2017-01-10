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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Kalkan'dan Başkan Yaşar'a ziyaret

10 Ocak 2017 Salı, 10:30
Kalkan'dan Başkan Yaşar'a ziyaret
Kalkan'dan Başkan Yaşar'a ziyaret

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA) - Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürü Zafer Kalkan, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret etti.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Kalkan'ı makamında ağırladı. Geçtiğimiz haftalarda Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Kalkan, "Yenimahalle, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının uyum içerisinde çalıştığı bir ilçe. Bu uyumda sizin emeğinizin ve katkınızın büyük olduğunu biliyorum" dedi.

"Desteğiniz çok değerli"
Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak ilçede hakim olan huzur ortamına katkı sağlamaya devam edeceklerini dile getiren Kalkan, "Yenimahalle'de göreve başlayalı kısa bir süre olmasına rağmen belediyemizin müdürlüğümüze katkılarının çok büyük olduğunu gördüm. Emniyetimize hibe ettiğiniz 5 adet araç da önemli bir ihtiyaca cevap verdi. Desteğiniz bizim için çok değerli ve önemli" ifadelerini kullandı.

"Her şey Yenimahallelilerin huzuru için"
Kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çeken Yaşar ise "Her şey Yenimahalle halkının huzur için. Bu huzuru sağlamak da tüm kamu kurum ve kuruluşlarına önemli görevler düşüyor. Hepimiz görev bilincinde çalışırsak, kavga yerine işbirliğine önem verirsek ülkemizde birliği ve beraberliği sağlarız" diye konuştu.
(JA-MK-Y)

10.01.2017 10:34:52 TSI
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