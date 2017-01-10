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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Baraj suları köprüyü yuttu

10 Ocak 2017 Salı, 10:33
Baraj suları köprüyü yuttu
Baraj suları köprüyü yuttu

(Fotoğraflı)

Sevdanur Şahin
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki Yenice-Gönen barajını Kazdağlarına ve bölgeye yağan yağmur ve kar sularının doldurması ile Haydaroba köyü köprüsü sular altında kaldı.
Yenice ilçesine bağlı Haydaroba köyü ile 7 köyün ilçe bağlantısını sağlayan Yenice-Gönen Barajı havzası üzerinde bulunan Haydaroba köprüsü baraj sularının yükselmesi ile ulaşıma kapandığını söyleyen Eyyüp Emir, "İlçeye ulaşmak için 25 kilometre fazladan yol gitmek zorunda kalıyoruz. Bu çilemizin bitmesi için yeni bir köprü yapılmasını istiyoruz" dedi.
(GD)

10.01.2017 10:35:49 TSI
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