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YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
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Beyoğlu Belediyesi yaşlı ve engelli vatandaşların yüzünü güldürdü

10 Ocak 2017 Salı, 10:36
Beyoğlu Belediyesi yaşlı ve engelli vatandaşların yüzünü güldürdü
Beyoğlu Belediyesi yaşlı ve engelli vatandaşların yüzünü güldürdü
- Sosyal Market ihtiyaç sahibi vatandaşların umudu oluyor

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu'nda yaşayan yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar, İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışından etkilenmedi. Beyoğlu Belediyesi, Kasımpaşa'da 30 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa ücretsiz hizmet veren Sosyal Market aracılığı ile ilçede yaşayan kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşlara yardım elini uzattı. Sosyal Market görevlileri devam eden yoğun kar yağışına rağmen bakıma muhtaç kişilerin evlerine tek tek ulaşarak temizlikten kişisel bakıma kadar ücretsiz olarak verdiği Sosyal Destek Hizmeti ile vatandaşların yüzünü bir kez daha güldürdü.
Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşların olumsuz kış koşullarından etkilenmemesi için her türlü çalışmayı yapan Beyoğlu Belediyesi, evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerini de ihmal etmedi. Beyoğlu Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kurulan 30 bin ihtiyaç sahibi vatandaşın ücretsiz yararlandığı Sosyal Market, kar yağışı nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlarında umudu oldu. Sosyal Market çalışanları, daha önce tespit ettikleri vatandaşları telefonla tek tek arayarak ihtiyaçlarını soruyor, siparişlerini alıyor. Tamamı Sosyal Market'ten tedarik edilen ihtiyaç malzemeleri, ekipler tarafından tespit edilen adreslere ulaştırılıyor. Ayrıca ekipler ihtiyaca göre, temizlikten kişisel bakıma kadar ücretsiz Sosyal Destek Hizmeti vererek vatandaşların yüzünü güldürüyor.

"İhtiyaç malzemelerini teslim ederek evi temizlediler"
Beyoğlu Aynalıkavak Mahallesi'nde oturan 58 yaşındaki diyaliz hastası Mehmet Emin Çavaş'ı telefonla arayan Sosyal Market görevlileri, aldıkları gıda ve giyecek siparişini paketleyerek evine kadar götürdü. Mehmet amcanın evini baştan aşağı temizleyen ekipler, daha sonra saç tıraşını yaparak evden ayrıldı.

"Fakire fukaraya yardım ediyorlar, çok güzel bir hizmet"
Sosyal Market görevlilerinin sunmuş olduğu hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Emin Çavaş, "Çok güzel bir hizmet. Fakire fukaraya yardım ediyorlar. Allah razı olsun. Sakatlara değer veriyorlar. Başta Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Demircan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.
(HB-BA-Y)

10.01.2017 10:39:42 TSI
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