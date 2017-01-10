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Basketbolda Mehmet Meryem Kayhan Ortaokulu il birincisi



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana'da düzenlenen "Okullararası Yıldız Kızlar Basketbol İl Birinciliği"ni Mehmet Meryem Kayhan Ortaokulu kazandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nce düzenlenen ve Çukurova Elektrik Endüstri Meslek Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 9 okul katıldı.

Yapılan müsabakalar sonunda Mehmet Meryem Kayhan Ortaokulu birinci, DSİ Baraj Ortaokulu ikinci, Buhara Ortaokulu üçüncü oldu.

Karşılaşmalar sonundan dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını, Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, Okul Sporları Tertip Kurul Üyesi Tayyar Gider, müsabaka gözlemcisi İzzet Teoman ve müsabakaya katılan okulların müdürleri tarafından verildi.

(ELF-Y)



10.01.2017 10:40:37 TSI

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