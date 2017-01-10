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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Karaduman Gazeteciler Gününü kutladı

10 Ocak 2017 Salı, 10:46
Karaduman Gazeteciler Gününü kutladı
Karaduman Gazeteciler Gününü kutladı

(Fotoğraflı)

Ömer Tekcan
ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.
Karaduman açıklamasında şu düşüncelere yer verdi; "Gazetecilik, fedakârlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Kamu yararına hizmet yapmakta olan gazeteci arkadaşlarımız, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır.
15 Temmuz gecesi darbenin püskürtülmesinde büyük pay sahibi olan gazeteci arkadaşlarımızın kamu adına yaptıkları bu görev bir kez daha taktirle karşılanmıştır.
Ülkemizin geleceği ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen basın mensuplarımız bu yönüyle milletin duygularına tercüman, düşüncelerine ses olmaktadırlar.
Bu duygu ve düşüncelerle ; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü kutlar, aileleri ile birlikte daha nice yıllara sağlık, huzur ve mutluluk içinde erişmelerini dilerim."

10.01.2017 10:46:16 TSI
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