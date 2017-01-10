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Sıcak sahlep ve çay, Beylikdüzü'nün içini ısıttı



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - İstanbul'u kısa sürede etkisi altına alan kar yağışının ardından Beylikdüzü Belediyesi tüm ekipleriyle sahaya indi. İlçe halkına yardımcı olabilmek adına birçok çalışma gerçekleştiren belediye ekipleri, Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda vatandaşa sıcak sahlep ve çay dağıttı.

Beylikdüzü Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, cumartesi ve pazar günleri yoğun kar yağışından ötürü vatandaşların mağdur olmaması ve ısınabilmesi için sıcak sahlep ve çay dağıttı. Hayat akışının aksamaması adına çalışmalarını hız kesmeden sürdüren belediye ekipleri, vatandaşın her konuda yardımına koştu.

Metrobüs Meydanı'nda kurulan çadıra uğrayarak sıcak içeceklerini alan vatandaşlar çalışanlara memnuniyetlerini dile getirdi. Bir hafta boyunca her gün saat 13.00 ve 20.30 saatleri arasında dağıtılacak olan ikramlardan şu ana kadar 500 kişi faydalandı.

(HB-BA-Y)



10.01.2017 10:51:19 TSI

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