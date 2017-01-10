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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Başkan Can, hızlı tren için destek istedi

10 Ocak 2017 Salı, 10:48
Başkan Can, hızlı tren için destek istedi
Başkan Can, hızlı tren için destek istedi
- Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, hızlı tren projesinin şehir içinden geçen belirli bir bölümünün yer altına alınması için basın mensuplarından destek beklediklerini belirtti

(Fotoğraflı)

Ersoy Yalçın
MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus İlçe Belediye Başkanı Şevket Can, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Başkan Can, gazeteciliğin zor ve çok önemli bir meslek olduğunu söyledi.
Geçen hafta Tarsus'un sel afetiyle karşı karşıya kaldığını kaydeden Başkan Can, "Allah'a çok şükür yöremizde bir can kaybı olmadı. Sadece Bahşiş ve Kulak tarafında çiftçilerimiz mağdur oldu. İnşallah büyüklerimiz bu sel felaketinde mağdur olan çiftçilerimizin yanında yer alır. Aynı zamanda da yoğun kar yağışından dolayı Toroslarda yollar kapandı. Allah'a çok şükür büyükşehir belediyemizin, bizlerin ve Çamlıyayla Belediyesi ekiplerimizin 7/24 ortaya koyduğu çalışmalar sonucunda yolların açılması ve herhangi bir can kaybının olmasını önlemiş bulundular" şeklinde konuştu.
F4 savaş uçağını Tarsuslulara sergileyeceklerini ifade eden Belediye Başkanı Şevket Can, "Kırklarsırtı Mahallesi'nde bulunan, şehidimiz Havacı Üsteğmen Bahadır Şahin adına yaptırdığımız parkın olduğu yere F4 savaş uçağımızı getirdik. Şu anda montajı devam ediyor. inşallah 1 hafta içinde savaş uçağımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.
Eshab-ı Kehf'te çevre düzenlemesi yaptıklarını belirten Başkan Can, "Eshab-ı Kehf'te çevre düzenlemesi çalışmalarımız başladı. 1-1.5 ay sonra vatandaşlarımız rahatlıkla masalarda pikniğini yapabilecek. Şehit ailelerine konut projemiz 2 aylık çalışmamızın ardından bitti. Tapularını çıkardık, inşallah bu ay içerisinde tapu dağıtım merasimini gerçekleştireceğiz. 45 mahalleye yapılacak olan her hizmeti, muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla görüşerek, konuşarak ve onların da bilgisini alarak projeyi geliştiriyoruz. Bizler mesai arkadaşlarımızla beraber 7/24 ayrım yapmadan, hakkaniyeti uygulayarak her mahallenin isteği doğrultusunda hizmet yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Hızlı tren için destek istedi
Başkan Can, hızlı tren projesinin şehir içinden geçen belirli bir bölümünün yer altına alınması için basın mensuplarından destek istedi. Başkan Can, şöyle devam etti:
"Kavaklı Hemzemin Geçit yani mezarlığın oradaki yere geçit yapılmaya başlandı. Gerek Mithatpaşa gerekse Yeşilyurt Hemzemin geçitlerinin projeleri henüz yok. Her platformda dile getirdiğimiz gibi hızlı tren projesine karşı değiliz. Hızlı tren projesi, şehrimize artı getirir. Şehrimizin kuzeyinden güneyine, güneyinden kuzeyine araçla geçeceğiz. Araç alttan veya üstten geçer, hiçbir sıkıntı olmaz. Peki yaya geçişini düşünün, yayalarımızın geçmesi için aynı Sunay Atilla Köprüsüne yaptığımız gibi yürüyen merdiven yapmak gerekir. 7 metre 10 cm yükseklik. Herkes bu merdiveni çıkıp, inmemek için acilin karşısındaki hemzemin geçitten geçiyor, yani bir alternatifi var. Yarın orası kapanacak ve hiçbir alternatif kalmayacak. Bizler bir maliyet çıkarın ve bu hızlı treni 2 kilometrelik yerden yerin altına alalım 1000/7 eğimle 3.5 km. eder. Bu 3.5 km. yerin altından alın, Sunay Atilla üst geçidi yıkılsın, orası mevcut trafiğe açılsın artı mevcut istasyondan yerin altına merdiven yapalım aynı metro gibi vatandaşlarımız trene binsin. Kavaklı yine yapılsın ama Mithatpaşa'dan girsin Kavaklı hemzemin geçitten yine çıksın. Bunun bir maliyetini istedik, maliyeti fazlaysa, devlet de bizim, hükümetimiz de bizim, hepsi devletimizin parası. Biz buna karşı çıkmayız. Eskişehir'deki Porsuk Çayını örnek olarak gösteriyorlar fakat Porsuk çayının zemini bataklık, bizim burada bataklık yok. Porsuk Çayında devletimiz gerçekten çok büyük bir maddi külfete girdi. Haklısınız ama bizim burada zemin sağlam. Gerekirse Tarsus Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak trenin kazısına yardımcı olalım. Tren alttan geçtiği taktirde üst alan, ticari alanda olur, yeşil alan da olur, yıllarca Tarsus'u ikiye bölen bir yer iken, birleşme ve orta merkezi olur. Trenin yer altına alınması durumunda üst alana 100 dönüm yer çıkıyor. Bu konuda sizlerden destek bekliyorum."
(ERY-Y)

10.01.2017 10:52:03 TSI
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