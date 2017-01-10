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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Amed Sportif Faaliyetler'den transfer

10 Ocak 2017 Salı, 10:51
Amed Sportif Faaliyetler'den transfer

DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Diyarbekirspor, Denizli Büyükşehir Belediye'den Şahin Şafakoğlu'nu kadrosuna kattı.
Amed Sportif Faaliyetlerden yapılan açıklamada, genç ve başarılı defans oyuncusu Şahin Şafakoğlu ile anlaşıldığı belirtildi. Açıklamada, bu sezon Denizli Büyükşehir Belediyespor'da ilk yarıda 17 maç, geçen yıl da 34 maç oynayan 23 yaşında 1,90 boyundaki genç ve başarılı sporcuyla 3 yıllık sözleşmenin imzalandığı kaydedildi. Açıklamada, "Sözleşmeye imza atmadan önce Şahin Şafakoğlu, 4 gün önce kampa katılarak takım arkadaşlarıyla antrenmanlarını yapmaya başladı. Teknik heyetin de performansından memnun olduğu Şahin Şafakoğlu, hazırlık kampında Futbol Şube Sorumlumuz Servet Erol eşliğinde kendisini Amedsporlu yapan imzayı attı. Bu transferin hem bize hem de genç futbolcuya hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.
(MÇ-MP-Y)

10.01.2017 10:55:21 TSI
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