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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Minik Berat'ın bağırsaklarına kolonoskopiyle antibiyotik verildi

10 Ocak 2017 Salı, 10:51
Minik Berat'ın bağırsaklarına kolonoskopiyle antibiyotik verildi
Minik Berat'ın bağırsaklarına kolonoskopiyle antibiyotik verildi
- 6 yaşındaki Berat'ın bağırsağının 40 cm'lik bölümünde, çocuklarda sık görülmeyen bir enfeksiyon oluştu
- İltihap için, Türkiye'de nadiren uygulanan 'kolonoskopiyle antibiyotik sıkılması' yöntemi kullanıldı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Berat Şenkal'ın kalın bağırsağının 3'te 1'ini kaplayan 40 cm'lik bir enfeksiyon oluştu. Çocuklarda sık görülmeyen, yetişkinlerde de 'aşırı antibiyotik kullanımı' durumlarında nadiren rastlanan enfeksiyon, kolonoskopiyle antibiyotik sıkılması yöntemi ve ilaç tedavisiyle kurutuldu. Günlerce yeme sorunu yaşadığı için 3 kilo veren minik beratın iyileşir iyileşmez ilk istediği yemek, kaşarlı makarna oldu.

Konsültasyon yapıldı
Minik Berat bundan 15 gün önce karın ağrısı, kusma ve ateş sorunu yaşamaya başladı. Ailesinin birkaç farklı hastaneye götürdüğü Berat'ın hastalığının ne olduğu anlaşılamadı. Aile son olarak Medical Park Tarsus Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Cemal Parlakgümüş'e başvurdu. Tahlil ve tetkikler yaptırarak durumu incelediğinde küçük çocuğun kalın bağırsağının 40 cm'lik bölümünde iltihap olduğunu gören Yrd. Doç. Dr. Cemal Parlakgümüş, enfeksiyonun türünün belirlenmesi için de Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt'tan konsültasyon istedi.

Tedavi hızla sonuç verdi
Berat'a kolonoskopiyle inceleme yapan Uzm. Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt, iltihaplı bölgede psödomembronöz enterekolit enfeksiyon olduğunu belirledi. Dr. Bozkurt, etkili ve çabuk sonuç almak için, Türkiye'de daha önce sınırlı sayıda uygulanmış bir yöntemi uyguladı. Dr. Bozkurt, kolonoskopinin içindeki kanaldan, iltihaplı bölgeye vancomisin antibiyotiği enjektörle sıktı. Uygulamadan sonra 8 gün hastanede kontrol altında tutulan ve ilaç tedavisi uygulanan minik Berat'ın bağırsağındaki iltihap kurudu. Hastalığı boyunca yediklerini çıkardığı için kısa sürede 3 kilo veren küçük çocuk, istediği her şeyi yiyebilmeye başladı.

Hayati tehlike oluşabilirdi
Çocuk Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Cemal Parlakgümüş, Berat'la ilgili bilgi verirken "Psödomembronöz enterekolit enfeksiyon, yetişkinlerde ve çok fazla antibiyotik kullanılması durumunda görülebilir. Bu hastalığın bu kadar küçük bir çocukta, üstelik antibiyotik kullanmadığı halde görülmesi çok şaşırtıcı" dedi. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt da Berat'ın tedavisinin evinde süreceğini, birkaç gün içinde yaralarının da iyileşeceğini söyledi. Dr. Bozkurt, "Birkaç gün daha gelmeseydi, Berat için hayati tehlike söz konusuydu" dedi. Anne Sonay Şenkal ise "Oğlum tedavinin ardından rahatladı, yemek yiyebiliyor. Hatta benden kaşarlı makarna istiyor" diye konuştu.
(ELF-Y)

10.01.2017 10:55:26 TSI
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