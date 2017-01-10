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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Biokaçakçılık yapan bir Rus yakalandı

10 Ocak 2017 Salı, 11:00
Biokaçakçılık yapan bir Rus yakalandı
Biokaçakçılık yapan bir Rus yakalandı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda üst aramasında toz halinde bitki türleri bulunan Rus uyruklu bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen Rusya Federasyonu uyruklu bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan Rus uyruklu şahsın Yabancılar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan üst aramasında kuru ve toz halde bitki türleri bulundu. Ekipler Kayseri Orman Ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ile irtibata geçerek bitki türlerini inceletti. Yapılan inceleme sonucunda Türkiye'deki tüm bitki türleri ve türevlerinin izinsiz toplanması ve yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğunun Rus uyruklu şahsa bildirildiği kaydedildi.
Yetkililer, şahsın çantasında bulunan kuru ve toz halindeki bitki türlerinin mevsim itibariyle Türkiye'de toplanmasının mümkün olmadığını ve yurt dışından veya aktarlardan temin etmiş olabileceğini değerlendirerek, rus uyruklu şahsın ülkeye giriş ve çıkışının kontrol edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bilgilendirilme yapıldığını kaydetti.
(AÖ-Y)

10.01.2017 11:03:11 TSI
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