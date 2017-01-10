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Bursa'da karla mücadele devam ediyor

- Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede karla kapanan 164 mahallenin yolunu ulaşıma açtı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında gece boyunca kapanan 164 mahalle yolunu trafiğe açarken, halen kapalı olan 6 mahalle yolunun açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 132 araç ve 320 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece kardan kapanan Büyükorhan'da 10, Gemlik'te 9, Gürsu'da 2, Harmancık 3, İnegöl'de 7, İznik'te 6, Karacabey'de 11, Keles'te 3, Kestel'de 14, Mudanya'da 23, Mustafakemalpaşa'da 10, Nilüfer'de 11, Orhaneli'nde 28, Orhangazi'de 4, Osmangazi'de 15 ve Yenişehir'de 8 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Halen kapalı olan Mustafakemalpaşa'da 6 mahalle yolunun açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kar yağışının olduğu bölgelerde açılan yolların kısa sürede yeniden kapanması sebebiyle ekipler bu bölgelerde de çalışmalarını sürdürüyor.

(AÇ)



10.01.2017 11:06:17 TSI

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