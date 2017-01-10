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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Başkan Böcek, AESOB'da oda başkanlarına projelerini anlattı

10 Ocak 2017 Salı, 11:04
Başkan Böcek, AESOB'da oda başkanlarına projelerini anlattı
Başkan Böcek, AESOB'da oda başkanlarına projelerini anlattı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA)- Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, projelerini Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (AESOB) bağlı oda başkanlarına anlattı.
Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AESOB'un düzenlediği "Oda ve Belediye Başkanları Toplantısı"nın konuğu oldu. AESOB Başkanı Adlıhan Dere'nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Başkan Böcek, Konyaaltı'na modern kimlik kazandıran projelerini anlattı.
"Sosyal hizmetlerden 2016 yılı içinde 13 bine yakın kişinin faydalandı"
Sosyal belediyecilik uygulamalarını en iyi yapan belediyeler arasında yer aldıklarını ifade eden Böcek, Gıda ve Giyim Bankası, Engelli Merkezi, Beslenme ve Diyet Bölümü, Aile Danışma Merkezi, Evde Bakım Servisi gibi birçok sosyal destek birimini Konyaaltı Sosyal Hizmetler Merkezi'yle (KOSHİM) tek çatı altında topladıklarını belirtti. Başkan Böcek, bu sosyal hizmetlerden 2016 yılı içinde 13 bine yakın kişinin faydalandığını bildirdi.

"Bütün vatandaşları ilgilendiren hizmetler üretiyoruz"
Bölgede bütün vatandaşları ilgilendirecek önemli hizmetler ürettiklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek, "Emekli vatandaşlarımız için 'Emekli Kahvesi' açtık. Gün boyu emekli vatandaşlarımız ücretsiz çaylarını içerek, vakit geçirebiliyor. Maddi imkanı iyi olmayan vatandaşlarımız, kendilerine verilen 'Konyaaltı Kart' ile her ay hiçbir ücret ödemeden market alışverişlerini yapabiliyorlar. KONSEM bünyesinde açtığımız kurslar ile kimi vatandaşlarımız vakitlerini değerlendirirken, kimi vatandaşımızda da meslek edinip ekonomisine katkı sağlıyor" dedi.

"Türkiye'de ilk olan Yaşlılar Kreşi'ni açacağız"
Bu yıl içinde Türkiye'de bir ilk olan 'Yaşlılar Kreşi'ni de hizmete açacaklarını söyleyen Başkan Böcek, "Ailelerimiz çocuklarını kreşe bırakır gibi, aile büyüklerini Yaşlılar Kreşimize bırakacak. Yaşlı kimseler gün boyu burada sosyal aktivitelerle vakitlerini en iyi şekilde değerlendirecek. Akşam tekrar evlerine dönebilecekler. Bu bizim 'sosyal projeler' kapsamında ödül aldığımız bir çalışmamız."
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, toplantıya katılan 'Oda Başkanları'nın sorularını da cevaplayan Başkan Muhittin Böcek'e katılımlarından dolayı, esnafa iyiliği ve doğruluğu öğütleyen 'Ahi Evran' heykeli takdim ederek teşekkür etti. Toplantı, esnaf yemeğinin ardından çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.
(AA-SÇ-Y)

10.01.2017 11:09:34 TSI
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