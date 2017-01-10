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Erdek-Düzler yolu kayan TIR sebebiyle kapandı



(Fotoğraflı)



İbrahim Aldemir

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde kar ulaşımı aksatıyor.

Bandırma'dan Bursa ve Çanakkale güzergahlarına gidişlerde yollarda ulaşım sağlanmaya devam ederken, şehirlerarası otobüs ve VIP araçlar da bu yönlere olan seferlerine başladı. Erdek-Bandırma arasında ulaşım kontrollü olarak devam ederken, Erdek-Düzler arasında ise kayarak yolu kapatan TIR sebebiyle ulaşım durdu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Amirliği ekipleri, kayan ve makas kilitleyen TIR'ı yoldan kaldırarak yolu trafiğe açmaya çalışıyor.

(İA-MŞ)



10.01.2017 11:10:20 TSI

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