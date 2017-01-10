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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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GTO'ya "hayırlı olsun" ziyaretleri devam ediyor

10 Ocak 2017 Salı, 11:26
GTO'ya "hayırlı olsun" ziyaretleri devam ediyor
GTO'ya "hayırlı olsun" ziyaretleri devam ediyor
- GTO Yönetim Kurulu Başkanı Hıdıroğlu:
- "Oda olarak Gaziantep'in kalkınması için atılacak adımlara destek veriyoruz"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Gaziantep'in kalkınması için atılacak adımlara destek verdiklerini söyledi.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) GAP Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Figen Akan ve yönetim kurulu üyeleri, GTO yönetimine "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunarak, şehrin turizmine ilişkin bilgiler verdi.
Hıdıroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, kültür ve turizmin Gaziantep'in ekonomik yapılanmasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
Ticaret ve sanayide başarılı çalışmalara imza atan Gaziantep'in aynı başarıyı turizmde de göstereceğine inandığını vurgulayan Hıdıroğlu, "Bunun için herkes elinden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Şehirde faaliyet gösteren bütün kurum ve kuruluşlar kentin turizm alanında da gelişmesi için çaba sarf ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin başlattığı 'Gaziantep'e GitmeZamanı" kampanyası bu anlamda atılmış önemli bir adımdır. Oda olarak Gaziantep'in kalkınması için atılacak adımlara destek veriyoruz. Bu kampanya kısa sürede bütün kurum ve kuruluşlardan destek gördü ve ilerleyen zamanlarda amacına ulaşacaktır. Bu kampanyanın en önemli destekçilerinden biri olan TÜRBAB yönetimine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.
TÜRSAB GAP Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Figen Akan da Gaziantep'in tanıtımı adına önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.
"Gaziantep'e Gitme Zamanı" kampanyasının da bu çalışmalardan biri olduğunu ifade eden Akan, "Bu dönemde yapacağımız en önemli çalışma Gaziantep'i her anlamda en iyi şekilde tanıtmaktır" dedi.
TOBB Gaziantep Genç Girişimciler İcra Kurulunun ziyareti
TOBB Gaziantep Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı İbrahim Yetkinşekerci ve yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ve yönetim kurulu üyelerine "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Ziyarette konuşan Hıdıroğlu, gençliğin toplumun en önemli yatırımı olduğunu belirterek, üretken ve donanımlı gençlerin ülkenin geleceğinde etkin rol alacağını söyledi.
Geleceğe dair hayalleri ve hedefleri olan gençlerin sayısının artırılması için toplumun bütün kesimlerine büyük görevler düştüğünü ifade eden Hıdıroğlu, "Gençlerimizin iyi yerlere gelmesi bizim övünç kaynağımızdır. Şehrine ve ülkesine katkı sağlamak için mücadele eden gençlerin sayısını artırmak zorundayız. Geleceğe yönelik büyük hedeflerimiz var, bu hedeflere de genç girişimcilerimizle ulaşacağız" diye konuştu.
TOBB Gaziantep Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı İbrahim Yetkinşekerci de kurul olarak Gaziantep'te genç girişimcilerin sayısının artırılması için çalıştıklarını söyledi.
Yetkinşekerci, girişimciliğin ön planda tutulduğu bir şehirde yaşamanın avantajlarından en üst düzeyde istifade ettiklerini vurguladı.
Geçen yıl yaptıkları çalışmaları da anlatan Yetkinşekerci, üniversitelerle işbirliği yaptıklarını ve öğrencileri okul sıralarındayken iş dünyasıyla tanıştırdıklarını ifade etti.
Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
(BRN-Y)

10.01.2017 11:30:18 TSI
NNNN

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