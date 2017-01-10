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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Evkur Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneğinden Çakır'a ziyaret

10 Ocak 2017 Salı, 11:28
Evkur Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneğinden Çakır'a ziyaret
Evkur Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneğinden Çakır'a ziyaret
- Çakır: "Gönlümüzde yatan süper lige çıkmak"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Evkur Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal, beraberindekiler ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ı ziyaret ederek, taraftarlar derneğinin organize ettiği birlik gecesine davet etti.
Ziyarette konuşan Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal, Evkur Malatyaspor'un süper lige çıkması için her türlü desteği ve katkı sunmak adına birlik-beraberlik gecesi düzenlediklerini söyledi.
-"Malatya'mızı marka şehir haline getirdi"
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ı da davet ettiklerini belirten Soysal, "Kulübümüz süper lig kapısına geldiyse bunun en büyük mimarlarından birisi de Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır'dır. Bunu Malatya şehri iyi biliyor. Taraftarlar olarak takıma ne kadar sahip çıktığını biz iyi biliyoruz. Bizim de başkanımızı her alanda desteklememiz lazım. Çünkü Malatya'mızı marka şehir haline getirdi. Bu anlamda Evkur Malatyasporlu taraftarlarımızın da çok büyük hayranlığı var. Şehrimize verdiği hizmetlerden dolayı da çok çok teşekkür ediyoruz" dedi.
-"Çakır: Takımın en büyük gücü, taraftar"
Evkur Malatyaspor taraftarlarının dışarıda içeride takımına destek olduğunu hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, birlik beraberlik olan yerde olmayı her zaman arzuladığını söyledi.
Evkur Malatyaspor taraftarının takımına her yerde sahip çıkan bir duruş sergilediğini vurgulayan Çakır, "Taraftarlarımızın takımımızın en büyük gücü. Bizim temel amacımız Malatya'nın güçlü bir takımının olması ve hak ettiği yerde olması. Bu yıl iyi bir çizgi yakalandı. Şehirle bütünleşen bir takımın ortaya çıkması bizi de mutlu ediyor. Herkesin de destek vermesi gerekiyor. Gönlümüzde yatan tek şey bu yıl süper lige çıkabilmek. Takım şuan kampta birkaç takviye yapıldı. İlk yarıda beklenmedik mağlubiyetler aldık. Çok iyi maçlar oynadık, güzel sonuçlara da imza attık. Her ne sonuç çıkarsa çıksın herkes gerekli desteği vermeli. Taraftarlarımız hiç yılmadan daima takımın yanında olmalı. Mayıs ayı inşallah güzel bir ay olur bizim için" dedi.
Ziyarette Evkur Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a 44 numaralı forma ile kaşkol hediye etti.
(MT-BRN-Y)

10.01.2017 11:32:41 TSI
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