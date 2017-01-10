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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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TIR dorsesinin lastiği patladı, rulo saçlar yola savruldu

10 Ocak 2017 Salı, 11:28
TIR dorsesinin lastiği patladı, rulo saçlar yola savruldu
TIR dorsesinin lastiği patladı, rulo saçlar yola savruldu

(Fotoğraflı)

Remzi Şimşek
SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde TIR'ın dorse lastiği patladı. Düşen rulo saçlar yola saçıldı.
Edinilen bilgilere göre, Hendek İlçesi D-100 karayolu üzeri Şevketiye mevkiinde Zonguldak'tan Gebze'ye metal sac taşıyan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 TE 395 plakalı ağır tonajlı TIR'ın dorse lastiği patladı. Sonrasında dorse TIR'dan ayrıldı, sac rulolar yola döküldü. TIR sürücü kabini devrilen dorseden yaklaşık 30 metre ileride durabildi. Bölgenin karanlık ve yolun don olması sebebiyle tehlikeli anların yaşandığı kazaya kısa sürede gelen Hendek ilçe Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.
Meydana gelen trafik kazasında ölen yada yaralanan olmazken, ters dönen dorse ve rulo saçlar vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
(RŞ-RFK-Y)

10.01.2017 11:32:53 TSI
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