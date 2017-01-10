YEREL HABERLER / ÇANKIRI HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ilgaz Belediyesi Sokak hayvanlarını için yem bıraktı

Ilgaz Belediyesi Sokak hayvanlarını için yem bıraktı



(Fotoğraflı)



Recep Doğru

ÇANKIRI (İHA) - Kar yağışının etkili olduğu son günlerde Ilgaz Belediyesi Zabıta amirliği ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı.

Yoğun kar yağışı ve soğuk havalar, sokak hayvanlarını da olumsuz yönde etkiledi. Ilgaz Belediyesi Zabıta amirliği'ne bağlı ekipler, yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlar için ilçenin birçok noktasına yiyecek bırakıyor. Vatandaşları da konuyla ilgili duyarlı davranmaya davet eden yetkililer, "Sokakta yaşayan hayvanlar özelikle kış aylarında yiyecek bulma konusunda büyük sıkıntı çekiyor. Vatandaşlarımızı özellikle bu aylarda sokak hayvanları için daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kapılarına bırakacakları bir kap su, yemek artıkları onlar için hayati derecede önemli" dedi. (RD-BÖ)



10.01.2017 11:33:52 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER