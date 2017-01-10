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Ilgaz Belediyesi Sokak hayvanlarını için yem bıraktı

10 Ocak 2017 Salı, 11:29
Ilgaz Belediyesi Sokak hayvanlarını için yem bıraktı
Ilgaz Belediyesi Sokak hayvanlarını için yem bıraktı

(Fotoğraflı)

Recep Doğru
ÇANKIRI (İHA) - Kar yağışının etkili olduğu son günlerde Ilgaz Belediyesi Zabıta amirliği ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı.
Yoğun kar yağışı ve soğuk havalar, sokak hayvanlarını da olumsuz yönde etkiledi. Ilgaz Belediyesi Zabıta amirliği'ne bağlı ekipler, yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlar için ilçenin birçok noktasına yiyecek bırakıyor. Vatandaşları da konuyla ilgili duyarlı davranmaya davet eden yetkililer, "Sokakta yaşayan hayvanlar özelikle kış aylarında yiyecek bulma konusunda büyük sıkıntı çekiyor. Vatandaşlarımızı özellikle bu aylarda sokak hayvanları için daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kapılarına bırakacakları bir kap su, yemek artıkları onlar için hayati derecede önemli" dedi. (RD-BÖ)

10.01.2017 11:33:52 TSI
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